Eckhoffová dominovala masáku a má zlatý hattrick. Nejlepší Češkou Charvátová

Startovní listina

1. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

2. Dorothea Wiererová (ITA)

3. Tiril Eckhoffová (NOR)

4. Justine Braisazová (FRA)

5. Julia Simonová (FRA)

6. Lena Häckiová (SUI)

7. Světlana Mironovová (RUS)

8. Markéta Davidová (CZE)

9. Paulina Fialková (SVK)

10. Denise Herrmannová (GER)

11. Franziska Preussová (GER)

12. Linn Perssonová (SWE)

13. Lisa Vittozziová (ITA)

14. Olena Pidhrušná (UKR)

15. Kaisa Mäkäräinenová (FIN)

16. Karoline Offigstadová Knottenová (NOR)

17. Mona Brorssonová (SWE)

18. Jekatěrina Jurlovová-Perchtová (RUS)

19. Larisa Kuklinová (RUS)

20. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

21. Iryna Krjuková (BLR)

22. Anais Bescondová (FRA)

23. Eva Kristejn Puskarčíková (CZE)

24. Elvira Öbergová (SWE)

25. Lucie Charvátová (CZE)

26. Thekla Brunová-Lieová (NOR)

27. Darja Blašková (BLR)

28. Mari Ederová (FIN)

29. Aita Gasparinová (SUI)

30. Elisa Gasparinová (SUI)