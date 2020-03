Víkend v Novém Městě zakončí masák mužů, ve hře Krčmář a Moravec

Startovní listina:





1. Fourcade M. (FRA)

2. Fillon Maillet Q. (FRA)

3. Bö J. T. (NOR)

4. Bö T. (NOR)

5. Desthieux S. (FRA)

6. Jacquelin E. (FRA)

7. Loginov A. (RUS)

8. Doll B. (GER)

9. Dale J. (NOR)

10. Christiansen V. S. (NOR)

11. Peiffer A. (GER)

12. Fak J. (SLO)

13. Kuehn J. (GER)

14. Bjöntegaard E. NOR)

15. Eliseev M. (RUS)

16. Hofer L. (ITA)

17. Horn P. (GER)

18. Eberhard J. (AUT)

19. Claude F. (FRA)

20. Pidruchnyi D. (UKR)

21. Krčmář M. (CZE)

22. Leitner F. (AUT)

23. Eder S. (AUT)

24. Pryma A. (UKR)

25. Moravec O. (CZE)

26. Seppala T. (FIN)

27. Laegreid S. H. (NOR)

28. Guigonnat A. (FRA)

29. Cheng F. (CHN)

30. Latypov E. (RUS)