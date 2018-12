Startovní listina

1. Marte Olsbuová Röiselandová (NOR) 19:44,6

2. Laura Dahlmeierová (GER) +4,5

3. Paulina Fialková (SVK) +6,2

4. Anaïs Chevalierová (FRA) +23,0

5. Lena Häckiová (SUI) +29,3

6. Hanna Öbergová (SWE) +31,0

7. Vita Semerenková (UKR) +31,4

8. Kinga Zbylutová (POL) +32,4

9. Dorothea Wiererová (ITA) +38,3

10. Irina Starychová (RUS) +40,9

11. Anastasia Kuzminová (SVK) +41,7

12. Sarah Beaudryová (CAN) +42,7

13. Olena Pidhrušná (UKR) +43,4

14. Anastasija Merkušinová (UKR) +43,8

15. Valj Semerenková (UKR) +46,0

16. Franziska Preussová (GER) +54,2

17. Emma Lunderová (CAN) +57,9

18. Lisa Vittozziová (ITA) +58,5

19. Veronika Vítková (CZE) +1:01,1

20. Iryna Krjuková (BLR) +1:01,3

21. Franziska Hildebrandová (GER) +1:01,6

22. Vanessa Hinzová (GER) +1:01,7

23. Tiril Eckhoffová (NOR) +1:03,2

24. Anais Bescondová (FRA) +1:06,3

25. Baiba Bendiková (LAT) +1:06,7

26. Clare Eganová (USA) +1:11,1

27. Karin Horchlerová (GER) +1:17,7

28. Julia Simonová (FRA) +1:19,4

29. Lucie Charvátová (CZE) +1:20,6

30. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:23,5

-------

48. Eva Puskarčíková (CZE) +1:53,2