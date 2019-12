Davidová blízko medaile, v cíli sprintu je třetí! Vede Norka Eckhoffová

Startovní listina:



1. Lucie Charvátová (CZE)

2. Vita Semerenková (UKR)

3. Lisa Vittozziová (ITA)

4. Katharina Innerhoferová (AUT)

5. Markéta Davidová (CZE)

6. Baiba Bendiková (LAT)

7. Mari Ederová (FIN)

8. Hanna Öbergová (SWE)

9. Franziska Preussová (GER)

10. Fujuko Tačizakiová (JPN)

11. Julia Simonová (FRA)

12. Valj Semerenková (UKR)

13. Jüan-meng Čchu (CHN)

14. Johanna Talihärmová (EST)

15. Denise Herrmannová (GER)

16. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

17. Světlana Mironovová (RUS)

18. Justine Braisazová (FRA)

19. Eva Kristejn Puskarčíková (CZE)

20. Linn Perssonová (SWE)

21. Anastassija Kondratěvová (KAZ)

22. Selina Gasparinová (SUI)

23. Emma Lunderová (CAN)

24. Jekatěrina Jurlovová-Perchtová (RUS)

25. Iryna Krjuková (BLR)

26. Karoline Offigstadová Knottenová (NOR)

27. Lena Häckiová (SUI)

28. Kaisa Mäkäräinenová (FIN)

29. Dorothea Wiererová (ITA)

30. Tiril Eckhoffová (NOR)

31. Mona Brorssonová (SWE)

32. Paulina Fialková (SVK)

33. Anais Bescondová (FRA)

34. Susan Dunkleeová (USA)

35. Milena Todorovová (BUL)

36. Ivona Fialková (SVK)

37. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL)

38. Federica Sanfilippová (ITA)

39. Olena Pidhrušná (UKR)

40. Megan Bankesová (CAN)

41. Jessica Jislová (CZE)

42. Grete Gaimová (EST)

43. Clare Eganová (USA)

44. Kinga Zbylutová (POL)

45. Elisa Gasparinová (SUI)

46. Dzinara Alimbekavová (BLR)

47. Célia Aymonierová (FRA)

48. Elvira Öbergová (SWE)

49. Thekla Brunová-Lieová (NOR)

50. Kristina Rezcovová (RUS)

51. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

52. Vanessa Hinzová (GER)

53. Polona Klemenčičová (SLO)

54. Larisa Kuklinová (RUS)

55. Marion Deigenteschová (GER)

56. Aita Gasparinová (SUI)

57. Sarah Beaudryová (CAN)

58. Julija Džimová (UKR)

59. Julia Schwaigerová (AUT)

60. Emma Nilssonová (SWE)

61. Veronika Machyniaková (SVK)

62. Nicole Gontierová (ITA)

63. Ieva Puceová (LAT)

64. Caroline Colombová (FRA)

65. Jurie Tanakaová (JPN)

66. Maren Hammerschmidtová (GER)

67. Ťia-lin Tchang (CHN)

68. Lea Einfaltová (SLO)

69. Anna Frolinová (KOR)

70. Un-čung Ko (KOR)

71. Natalja Kočerginová (LTU)

72. Daniela Kadevová (BUL)

73. Kamila Żuková (POL)

74. Synnøve Solemdalová (NOR)

75. Regina Ojaová (EST)

76. Galina Višněvská (KAZ)

77. Alla Gilenková (MDA)

78. Jenny Fellmanová (FIN)

79. Hanna Solaová (BLR)

80. Emily Dreissigackerová (USA)

81. Suvi Minkkinenová (FIN)

82. Son-su Kim (KOR)

83. Fan-čchi Meng (CHN)

84. Elisabeth Högbergová (SWE)

85. Tuuli Tomingasová (EST)

86. Darja Blašková (BLR)

87. Chloé Chevalierová (FRA)

88. Gabriele Leščinskaiteová (LTU)

89. Ljudmila Achatovová (KAZ)

90. Irene Cadurischová (SUI)

91. Nika Vindišarová (SLO)

92. Marija Zdravkovová (BLR)

93. Irina Kručinkinová (BLR)

94. Janina Hettichová (GER)

95. Asuka Hačisuková (JPN)

96. Christina Riederová (AUT)

97. Joanne Firesteelová Reidová (USA)

98. Tamara Voroninová (RUS)

99. Nadia Moserová (CAN)