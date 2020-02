Mužský sprint ovládl Rus Loginov, další medaile berou Francouzi. Čechům se nedařilo

Startovní listina:

1. Lukas Hofer (ITA)

2. Michal Krčmář (CZE)

3. Johannes Thingnes Bø (NOR)

4. Nikita Poršněv (RUS)

5. Simon Desthieux (FRA)

6. Tero Seppälä (FIN)

7. Johannes Dale (NOR)

8. Quentin Fillon Maillet (FRA)

9. Sergej Semjonov (UKR)

10. Mario Dolder (SUI)

11. Leif Nordgren (USA)

12. Florent Claude (BEL)

13. Karol Dombrovski (LTU)

14. Simon Eder (AUT)

15. Johannes Kühn (GER)

16. Sebastian Samuelsson (SWE)

17. Scott Gow (CAN)

18. Martin Fourcade (FRA)

19. Krasimir Anev (BUL)

20. Benedikt Doll (GER)

21. Nikita Lobastov (BLR)

22. Arnd Peiffer (GER)

23. Tarjei Bø (NOR)

24. Fang-ming Čcheng (CHN)

25. Dmitro Pidručnij (UKR)

26. Roberto Piqueras Garcia (ESP)

27. Ondřej Moravec (CZE)

28. Martin Ponsiluoma (SWE)

29. Artěm Prima (UKR)

30. Vinny Fountain (GBR)

31. Su-jung Li (KOR)

32. Julian Eberhard (AUT)

33. Zana Oztunc (TUR)

34. Thierry Langer (BEL)

35. Miloš Colić (BIH)

36. Mikito Tačizaki (JPN)

37. Damir Rastić (SRB)

38. Olli Hiidensalo (FIN)

39. Andrejs Rastorgujevs (LAT)

40. Vetle Sjastad Christiansen (NOR)

41. Philipp Horn (GER)

42. Łukasz Szczurek (POL)

43. Alexandr Loginov (RUS)

44. Erlend Bjøntegaard (NOR)

45. Dominik Windisch (ITA)

46. Sean Doherty (USA)

47. Martin Otčenáš (SVK)

48. Benjamin Weger (SUI)

49. Vladimir Iliev (BUL)

50. Alexander Muchin (KAZ)

51. Stavre Jada (MKD)

52. Vytautas Strolia (LTU)

53. Cornel Puchianu (ROU)

54. Sergej Bočarnikov (BLR)

55. Rene Zachna (EST)

56. Sing-jüan Jen (CHN)

57. Apostolos Angelis (GRE)

58. Jevgenij Garaničev (RUS)

59. Emilien Jacquelin (FRA)

60. Christian Gow (CAN)

61. Miha Dovžan (SLO)

62. Dávid Panyik (HUN)

63. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL)

64. Raman Jaljotnau (BLR)

65. Soma Gyallai (HUN)

66. Serafin Wiestner (SUI)

67. Matvej Jelisejev (RUS)

68. Thomas Bormolini (ITA)

69. Šimon Bartko (SVK)

70. Vladislav Kirejev (KAZ)

71. Krešimir Crnkovič (CRO)

72. Tomas Kaukenas (LTU)

73. Jakub Štvrtecký (CZE)

74. Rok Tršan (SLO)

75. Jaakko Olavi Ranta (FIN)

76. Kalev Ermits (EST)

77. Kosuke Ozaki (JPN)

78. Felix Leitner (AUT)

79. Tom Lahaye-Goffar (BEL)

80. George Buta (ROU)

81. Timofej Lapšin (KOR)

82. Anton Dudčenko (UKR)

83. Aleksandrs Patrijuks (LAT)

84. Anton Sinapov (BUL)

85. Jake Brown (USA)

86. Mehmet Üstüntaş (TUR)

87. Jules Burnotte (CAN)

88. Jesper Nelin (SWE)

89. Anton Smolski (BLR)

90. Daniele Cappellari (ITA)

91. Peppe Femling (SWE)

92. Grzegorz Guzik (POL)

93. Raido Ränkel (EST)

94. Sergej Sirik (KAZ)

95. Joscha Burkhalter (SUI)

96. Paul Schommer (USA)

97. George Marian Coltea (ROU)

98. Dominik Landertinger (AUT)

99. Tomáš Hasilla (SVK)

100. Jakov Fak (SLO)

101. Dimitar Gerdžikov (BUL)

102. Klemen Bauer (SLO)

103. Adam Václavík (CZE)

104. Bogdan Cymbal (UKR)

105. Adam Runnalls (CAN)

106. Roberts Slotinš (LAT)

107. Kazuki Baišo (JPN)