Je to tady, biatlon je zpátky. Nová sezona začne ani ne za 45 minut a všichni fanoušci tohoto zimního sportu mohou začít jásat. První zastávkou nové sezóny Světového poháru je slovinská Pokljuka. Dnes nás čekají dva štafetové závody, v týdnu pak uvidíme individuální závody na 15 a 20 km a od pátku do neděle nás čekají sprinty s stíhací závody. To vše se během týdne ve Slovinsku stihne.

Odpoledne dnes čeká biatlonisty klasická štafeta čtyřčlenných týmů. Do ní kvůli žaludečním problémům nenaskočí Ondřej Moravec, ale nahradí jej Tomáš Krupčík, Ten doplní Michala Krčmáře, Markétu Davidovou a Veroniku Vítkovou.