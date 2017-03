Startovní listina mužského sprintu:



1. Arnd Peiffer (GER)

2. Sergej Bočarnikov (BLR)

3. Klemen Bauer (SLO)

4. Jevgenij Garaničev (RUS)

5. Dominik Windisch (ITA)

6. Tuomas Gronman (FIN)

7. Timofej Lapšin (KOR)

8. Sergej Semjonov (UKR)

9. Emil Hegle Svendsen (NOR)

10. Dmitro Pidručnij (UKR)

11. Michael Rösch (BEL)

12. Dominik Landertinger (AUT)

13. Tomáš Hasilla (SVK)

14. Fredrik Lindström (SWE)

15. Johannes Thingnes Bø (NOR)

16. Ole Einar Bjørndalen (NOR)

17. Erik Lesser (GER)

18. Benjamin Weger (SUI)

19. Michal Šlesingr (CZE)

20. Lowell Bailey (USA)

21. Sean Doherty (USA)

22. Jean-Guillaume Beatrix (FRA)

23. Maxim Cvetkov (RUS)

24. Lukas Hofer (ITA)

25. Simon Schempp (GER)

26. Christian Gow (CAN)

27. Martin Fourcade (FRA)

28. Ondřej Moravec (CZE)

29. Andrejs Rastorgujevs (LAT)

30. Kauri Koiv (EST)

31. Tomas Kaukenas (LTU)

32. Quentin Fillon Maillet (FRA)

33. Vladimir Iliev (BUL)

34. Remus Faur (ROU)

35. Anton Babikov (RUS)

36. Tarjei Bø (NOR)

37. Lorenz Wäger (AUT)

38. Krasimir Anev (BUL)

39. Artěm Prima (UKR)

40. Brendan Green (CAN)

41. Henrik L'Abee-Lund (NOR)

42. Roman Rees (GER)

43. Serafin Wiestner (SUI)

44. Martin Otčenáš (SVK)

45. Sebastian Samuelsson (SWE)

46. Leif Nordgren (USA)

47. Dzmitryj Abašau (BLR)

48. Simon Desthieux (FRA)

49. Matvej Jelisejev (RUS)

50. Michal Krčmář (CZE)

51. Benedikt Doll (GER)

52. Cornel Puchianu (ROU)

53. Adam Václavík (CZE)

54. Igor Malinovskij (RUS) ¨

55. Miha Dovžan (SLO)

56. Vetle Sjastad Christiansen (NOR)

57. Scott Dixon (GBR)

58. Kristoffer Langøien Skjelvik (NOR)

59. Olli Hiidensalo (FIN)

60. Paul Schommer (USA)

61. Roland Lessing (EST)

62. Rok Tršan (SLO)

63. Daumants Lūsa (LAT)

64. Peppe Femling (SWE)

65. Mario Dolder (SUI)

66. Anton Pantov (KAZ)

67. Gheorghe Pop (ROU)

68. Vladimir Semakov (UKR)

69. Philipp Nawrath (GER)

70. Dejan Krsmanović (SRB)

71. Giuseppe Montello (ITA)

72. Matej Kazár (SVK)

73. Scott Gow (CAN)

74. Simon Fourcade (FRA)

75. Vasilij Podkorytov (KAZ)

76. Mikito Tačizaki (JPN)

77. Jong-kju Kim (KOR)

78. Grzegorz Guzik (POL)

79. Anton Sinapov (BUL)

80. Łukasz Szczurek (POL)

81. Vytautas Strolia (LTU)

82. David Komatz (AUT)

83. Maxim Varabej (BLR)

84. Cukasa Kobonoki (JPN)

85. Jaroslav Soukup (CZE)

86. Thomas Bormolini (ITA)

87. Daniel Mesotitsch (AUT)

88. Dimitar Gerdžikov (BUL)

89. Fabien Claude (FRA)

90. Michal Šíma (SVK)

91. Ilmars Bricis (LAT)

92. Aljaksandar Darožka (BLR)

93. Oleksandr Žirnij (UKR)

94. Fredrik Gjessbakk (NOR)

95. Alexandr Loginov (RUS)

96. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL)

97. Lenart Oblak (SLO)

98. Rene Zahkna (EST)

99. Jaakko Olavi Ranta (FIN)

100. Julian Eberhard (AUT)

101. Karol Dombrovski (LTU)

102. Jesper Nelin (SWE)

103. Martin Jäger (SUI)

104. Apostolos Angelis (GRE)

105. Maxim Braun (KAZ)

106. Anton Šipulin (RUS)

107. Simon Eder (AUT)

108. Alexej Volkov (RUS)