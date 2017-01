Startovní listina sprintu mužů:

1. David Komatz (AUT)

2. Fabien Claude (FRA)

3. Jaroslav Soukup (CZE)

4. Vitalij Kilčickij (UKR)

5. Vladimir Čepelin (BLR)

6. Thomas Bormolini (ITA)

7. Matvej Jelisejev (RUS)

8. Anton Sinapov (BUL)

9. Mario Dolder (SUI)

10. Florian Graf (GER)

11. Henrik L'Abee-Lund (NOR)

12. Brendan Green (CAN)

13. Artěm Prima (UKR)

14. Michal Krčmář (CZE)

15. Matej Kazár (SVK)

16. Arnd Peiffer (GER)

17. Anton Šipulin (RUS)

18. Maxim Cvetkov (RUS)

19. Daniel Mesotitsch (AUT)

20. Ondřej Moravec (CZE)

21. Tim Burke (USA)

22. Michal Šlesingr (CZE)

23. Martin Fourcade (FRA)

24. Simon Eder (AUT)

25. Sergej Semjonov (UKR)

26. Dominik Windisch (ITA)

27. Kauri Koiv (EST)

28. Cornel Puchianu (ROU)

29. Klemen Bauer (SLO)

30. Anton Babikov (RUS)

31. Julian Eberhard (AUT)

32. Fredrik Lindström (SWE)

33. Johannes Thingnes Bö (NOR)

34. Emil Hegle Svendsen (NOR)

35. Benjamin Weger (SUI)

36. Michael Rösch (BEL)

37. Quentin Fillon Maillet (FRA)

38. Christian Gow (CAN)

39. Simon Desthieux (FRA)

40. Erik Lesser (GER)

41. Raman Jaljotnau (BLR)

42. Scott Gow (CAN)

43. Vladimir Iliev (BUL)

44. Simon Schempp (GER)

45. Ole Einar Björndalen (NOR)

46. Sami Orpana (FIN)

47. Sean Doherty (USA)

48. Dmitrij Malyško (RUS)

49. Erlend Bjöntegaard (NOR)

50. Tomas Kaukenas (LTU)

51. Dimitar Gerdžikov (BUL)

52. Adam Václavík (CZE)

53. Mikko Loukkaanhuhta (FIN)

54. Vytautas Strolia (LTU)

55. Čong-min Kim (KOR)

56. Vladimir Semakov (UKR)

57. Benedikt Doll (GER)

58. Jan Savickij (KAZ)

59. Andrzej Nedza-Kubiniec (POL)

60. Apostolos Angelis (GRE)

61. Rok Tršan (SLO)

62. Roland Lessing (EST)

63. Serafin Wiestner (SUI)

64. Maxim Varabej (BLR)

65. Dominik Landertinger (AUT)

66. Scott Dixon (GBR)

67. Macx Davies (CAN)

68. Martin Otčenáš (SVK)

69. Miha Dovžan (SLO)

70. Lukas Hofer (ITA)

71. Edin Hodžič (SRB)

72. Martin Ponsiluoma (SWE)

73. Mikito Tačizaki (JPN)

74. George Buta (ROU)

75. Jean-Guillaume Beatrix (FRA)

76. Krešimir Crnkovič (CRO)

77. Ilmars Bricis (LAT)

78. Anton Pantov (KAZ)

79. Torstein Stenersen (SWE)

80. Daumants Lusa (LAT)

81. Martin Jäger (SUI)

82. Russell Currier (USA)

83. Roman Jeremin (KAZ)

84. Michal Kubaliak (SVK)

85. Maxim Braun (KAZ)

86. Sergej Bočarnikov (BLR)

87. Lukasz Szczurek (POL)

88. Matthew Hudec (CAN)

89. Cukasa Kobonoki (JPN)

90. Lenart Oblak (SLO)

91. Kalev Ermits (EST)

92. Matthias Bischl (GER)

93. Grzegorz Guzik (POL)

94. Tobias Arwidson (SWE)

95. Jurij Šopin (RUS)

96. Antonin Guigonnat (FRA)

97. Remus Faur (ROU)

98. Dmitro Pidručnyj (UKR)

99. Vetle Sjastad Christiansen (NOR)

100. Felix Leitner (AUT)

101. Dimitar Partalov (BUL)

102. Giuseppe Montello (ITA)

103. Rokas Suslavičius (LTU)

104. Roberts Slotinš (LAT)

105. In-pok I (KOR)

106. Tuukka Invenius (FIN)