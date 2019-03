Startovní listina

1. Dominik Windisch (ITA)

2. Quentin Fillon Maillet (FRA)

3. Sebastian Samuelsson (SWE)

4. Matej Kazár (SVK)

5. Erik Lesser (GER)

6. Matvej Jelisejev (RUS)

7. Benedikt Doll (GER)

8. Dominik Landertinger (AUT)

9. Julian Eberhard (AUT)

10. Kalev Ermits (EST)

11. Andrejs Rastorgujevs (LAT)

12. Lukas Hofer (ITA)

13. Simon Desthieux (FRA)

14. Christian Gow (CAN)

15. Arnd Peiffer (GER)

16. Tero Seppälä (FIN)

17. Alexandr Loginov (RUS)

18. Martin Jäger (SUI)

19. Simon Eder (AUT)

20. Grzegorz Guzik (POL)

21. Benjamin Weger (SUI)

22. Florent Claude (BEL)

23. Ondřej Moravec (CZE)

24. Sean Doherty (USA)

25. Tarjei Bø (NOR)

26. Vladimir Čepelin (BLR)

27. Michal Krčmář (CZE)

28. Johannes Thingnes Bø (NOR)

29. Antonin Guigonnat (FRA)

30. Klemen Bauer (SLO)

31. Jakov Fak (SLO)

32. Roman Jeremin (KAZ)

33. Dmitro Pidručnij (UKR)

34. Krasimir Anev (BUL)

35. Vetle Sjastad Christiansen (NOR)

36. Martin Ponsiluoma (SWE)

37. Jevgenij Garaničev (RUS)

38. Jesper Nelin (SWE)

39. Roland Lessing (EST)

40. Henrik L'Abee-Lund (NOR)

41. Vladimir Iliev (BUL)

42. Eduard Latypov (RUS)

43. Thomas Bormolini (ITA)

44. Emilien Jacquelin (FRA)

45. Simon Fourcade (FRA)

46. Tomáš Krupčík (CZE)

47. Raman Jaljotnau (BLR)

48. Johannes Kühn (GER)

49. Leif Nordgren (USA)

50. Dmitrij Malyško (RUS)

51. Miha Dovžan (SLO)

52. Martin Otčenáš (SVK)

53. Felix Leitner (AUT)

54. Scott Gow (CAN)

55. Jeremy Finello (SUI)

56. Erlend Bjøntegaard (NOR)

57. Artěm Prima (UKR)

58. Philipp Nawrath (GER)

59. Johannes Dale (NOR)

60. Jake Brown (USA)

61. Tuomas Gronman (FIN)

62. Thierry Langer (BEL)

63. Lars Helge Birkeland (NOR)

64. Sergej Bočarnikov (BLR)

65. Vytautas Strolia (LTU)

66. Timur Kuts (KAZ)

67. Rene Zachna (EST)

68. Rok Tršan (SLO)

69. Łukasz Szczurek (POL)

70. Tomáš Hasilla (SVK)

71. Olli Hiidensalo (FIN)

72. Sing-jüan Jen (CHN)

73. George Buta (ROU)

74. Roman Rees (GER)

75. Mihail Usov (MDA)

76. Peppe Femling (SWE)

77. Dimitar Gerdžikov (BUL)

78. Tobias Eberhard (AUT)

79. Sergej Semjonov (UKR)

80. Aidan Millar (CAN)

81. Serafin Wiestner (SUI)

82. Cornel Puchianu (ROU)

83. Damir Rastić (SRB)

84. Džujn Čcho (KOR)

85. Lucas Fratzscher (GER)

86. Giuseppe Montello (ITA)

87. Anton Babikov (RUS)

88. Karol Dombrovski (LTU)

89. Michal Šlesingr (CZE)

90. Cukasa Kobonoki (JPN)

91. Aleksandrs Patrijuks (LAT)

92. Fabien Claude (FRA)

93. Apostolos Angelis (GRE)

94. Aleksandr Povarnicyn (RUS)

95. Edgars Mise (LAT)

96. Anton Sinapov (BUL)

97. Jaakko Olavi Ranta (FIN)

98. Philipp Horn (GER)

99. Timofej Lapšin (KOR)

100. Mitja Drinovec (SLO)

101. Tomas Kaukenas (LTU)

102. Sergej Sirik (KAZ)

103. Fredrik Lindström (SWE)

104. Endre Strömsheim (NOR)

105. Jakub Štvrtecký (CZE)

106. Vitalij Truš (UKR)

107. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL)

108. Anton Smolski (BLR)

109. Nikita Poršněv (RUS)

110. Michal Šíma (SVK)

111. Kosuke Ozaki (JPN)

112. Denis Şerban (ROU)

113. Aristide Bègue (FRA)