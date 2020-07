Zákaz fluoru zbrzdí na trati i biatlonisty. Ale chceme přechodné období, hlásí Hamza

Nejen běžci na lyžích, sjezdaři nebo snowboardisté, ale do toho i biatlonisté budou muset v nadcházejících sezonách řešit přechod na ekologické bezfluorové mazací vosky. Mezinárodní biatlonová unie IBU si chce ale v červenci odhlasovat přechodné období, které by zmírnilo dopady tak zásadního zákazu.

Nové Město na Moravě, SP v biatlonu (Markéta Davidová) | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Servismani všech lyžařských a snowboardových disciplín skřípají zuby už od zimy, kdy Mezinárodní lyžařská federace FIS odklepla zákaz používání vosků s přídavkem fluoru už od nadcházející zimní sezony. Srovnatelná máza totiž podle nich zatím není a závodníci jsou výrazně pomalejší.

IBU se k ekologickým restrikcím zavázala také, ale rozhodně nechce být tak přísná jako a důsledně kontrolovat a případně i trestat závodníky už od následujícího Světového poháru.

"Určitě se to bude týkat i nás, ale na přelomu července a srpna máme schůzi výkonného výboru, na kterém bychom rádi odhlasovali nějaké přechodné období," přiznal Aktuálně.cz viceprezident IBU a šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

Už teď ale Hamzův kolega z vedení IBU Američan Max Cobb pracuje ve skupině, kterou vede český funkcionář Roman Kumpošt a která hledá způsoby, jak technicky zajistit kontrolu závodníků a testuje detekční zařízení.

"Byla by to komplikace pro všechny. Ale asi si nepomůžeme, když budeme někde kňučet, uvidíme, jak rozhodne výbor," dodal Hamza.

Zastánci zákazu argumentují tím, že fluor ve voscích je toxický škodí přírodě a i servisním týmům, kteří na přípravě lyží a prken pracují. Do budoucna tak začne velký boj o to, který tým vymyslí alternativu srovnatelnou s neekologickými vosky.

Jednotlivé sportovní svazy nyní čekají investice do vývoje. Čeští biatlonisté například disponují vlastním strukturovacím stroj na skluznice. Do budoucna by tak mohli spolupracovat lyžaři spolu se Svazem lyžařů ČR.

"Nabízí se to, pokud budou mít zájem, jsme tomu rozhodně otevření. Se šéfem Svazu lyžařů Lukášem Heřmanským jsem v kontaktu a rozhodně jsme schopní najít společnou řeč," uvedl prezident českého biatlonu.