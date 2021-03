Z Koukalové je opět Soukalová. A s přítelem Milošem čeká miminko

Někdejší dvojnásobná olympijská medailistka v biatlonu Gabriela Koukalová v pondělí oznámila v CNN Prima News, že je se svým aktuálním partnerem Milošem těhotná. Znovu také začala používat své rodné příjmení Soukalová, kterého se kvůli manželství s badmintonistou Petrem Koukalem na čtyři roky vzdala. Rozešli se minulý rok.

Podle webu Expres.cz je Soukalová ve čtvrtém měsíci těhotenství. "Jsme obrovsky vděční, že nás s přítelem Milošem potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme," uvedla Soukalová.

"Vyhlídky na rodinu jsme měli od začátku oba, ale vzhledem k mému pracovnímu vytížení a méně příjemným okolnostem, kterým už nějakou dobu čelím, jsme tomu nechali volný průběh. Neříkám, že jsme nebyli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se těšíme, protože je vidět, že ten malý nebo malá chce být s námi co nejdříve," dodala.

Soukalové je aktuálně 31 let. Během kariéry na mistrovstvích světa posbírala osm velkých medailí, včetně dvou titulů mistryně světa. Na olympiádě v Soči zase získala dvě stříbrné medaile.

Závodila naposledy v roce 2017, poté přerušila a nakonec i ukončila kariéru kvůli bolavým lýtkům a i když uvažovala o comebacku, k návratu na biatlonová kolbiště nakonec nedošlo.

O spoustu vzruchu se postarala na jaře 2018 vydáním své autobiografie Jiná Gabriela Koukalová, v kterém odkryla své problémy s anorexiií či začátek vztahu s budoucím manželem Petrem Koukalem. S ním nyní Soukalová řeší podle svých slov náročné majetkové vyrovnání.