Vytočený Krčmář se zdravě naštval, parádním výkonem vytáhl štafetu na pátou pozici

Skvěle střílející finišman Michal Krčmář vytáhl biatlonisty na páté místo ve štafetě v Hochfilzenu. Čtveřice Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký, Ondřej Moravec a Krčmář o dvě příčky vylepšila týden staré umístění z Kontiolahti. Závod Světového poháru v rakouském středisku vyhráli Švédové.

Michal Krčmář během štafety v Hochfilzenu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Junior Mikyska po úspěšném debutu ve Finsku znovu českou štafetu rozbíhal a nezklamal. Předal jen s půlminutovou ztrátou na čelo, kterou nabral i kvůli pomalejší střelbě.

"Tu střelbu jsem si hodně hlídal. Kluci mi říkali, že je tady ta střelnice hodně náročná, takže jsem střílel pomalu," řekl České televizi.

Štvrtecký, který v sestavě nahradil Tomáše Krupčíka, převzal štafetu na dvanáctém místě. Jednadvacetiletý reprezentant sice dohromady pětkrát dobíjel, ale vyhnul se trestnému kolu. Měl čtvrtý běžecký čas, přesto se propadl na čtrnáctou příčku a ztráta Čechů narostla na více než minutu.

Nejzkušenější český reprezentant Moravec dobíjel jen jednou vleže, ale po skvělé stojce nestačil na nejlepší v běhu. Na trati v závěrečném kole nabral půlminutu. Posunul české kvarteto na konec první desítky a vyslal Krčmáře do finiše se ztrátou minuty a tři čtvrtě.

Krčmář předvedl excelentní výkon na střelnici, sestřelil všech deset terčů v nejrychlejším čase čtvrtého úseku. Spravil si tak chuť po sobotní stíhačce, kde se dvěma chybami na závěrečné položce připravil o šanci na lepší umístění.

"Jsem se zdravě naštval. Včera mě to vytočilo. Takhle se dělá biatlon," pochvaloval si stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu. "Takhle musím závodit celý rok, zdravě riskovat. Nic jsem nevymýšlel. Tu stojku si vůbec nepamatuju, prostě jsem přijel a najednou jsem měl odstříleno. Je to pro mě dobrá injekce," rozplýval se poté, co posunul český tým o pět míst dopředu. Na nejlepší Švédy ztratili Češi minutu a 35 vteřin.

O vítězích rozhodla závěrečná střelba. Švéd Sebastian Samuelsson se hodně zdržel, protože se mu nedařilo dobít jeden náboj, ale norský lídr SP Johannes Thingnes Bö to nevyužil a musel na trestné kolo. I tak udrželi Norové druhou příčku se ztrátou 16,6 sekundy na Švédy. Severské velmoci si prohodily pořadí z Kontiolahti. Třetí místo z Finska zopakovali Němci.

V Hochfilzenu se uskuteční i příští kolo Světového poháru biatlonistů. Začne ve čtvrtek 17. prosince mužským sprintem.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - štafeta 4×7,5 km: 1. Švédsko (Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) 1:16:31,5 (0 trest. okruhů + 8 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, Dale, T. Bö, J.T. Bö) -5,7 (1+11), 3. Německo (Lesser, Rees, Doll, Horn) -44,1 (0+7), 4. Rusko -1:13,5 (1+9), 5. Česko (Mikyska, Štvrtecký, Moravec, Krčmář) -1:35,1 (0+6), 6. Francie -1:51,3 (3+12).