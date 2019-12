Vymetala večírky, odmítla fotit pro Playboy. Teď Wiererová dál vládne biatlonistkám

Stala se první Italkou, která ovládla Světový biatlonový pohár. Dorothea Wiererová i na začátku nové sezony potvrzuje, že je v nejlepší formě v životě. Pravdou ovšem je, že v minulosti nebyla zrovna vzornou reprezentantkou.

Dorothea Wiererová v Östersundu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Na kontě má sedm vítězství ve Světovém poháru, titul mistryně světa a z března i velký křišťálový glóbus. Kdo by čekal, že se konečně projevila tvrdá dřina, kterou odmalička rodačka z Tyrolska sportu věnovala, ten by se spletl.

Nejdřív hrála skvěle fotbal, pak sice díky bratrovi objevila biatlon, ale vzhledem k tomu, že už jako teenagerka platila za jedno z nejhezčích děvčat v okolí, dokázala si mládí náležitě užít.

"Byla jsem víc párty girl než uvědomělá sportovkyně. Vždycky jsem měla talent, ale byla jsem líná. V pubertě jsem trénovala minimálně. Kamarádi nebyli sportovci, takže jsem se s nimi chodila bavit," prozradila Wiererová v rozhovoru pro italský deník Gazzetta dello Sport.

Kritické období pro ni bylo mezi 15. a 18. rokem. "To jsem chodila jen po večírcích a párty. Ale rozhodně toho nelituju, na rozdíl od jiných sportovců jsem si alespoň užila mládí," dodala.

Po dvacátém roce života se ale do závodění s puškou naplno zakousla a nyní je nejlepší biatlonistkou světa. Její krásné tělo i tvář láká bohaté sponzory.

"Nepopírám, že mi to v životě pomáhá, zvlášť při hledání sponzorů. Ženskou stránku se vždy snažím zdůraznit, protože jinak je sport velmi mužský. Miluju módu a spoustu času strávím při tvorbě makeupu," přiznala.

Na druhou stranu už musela některé nabídky odříct. Odmítla focení pro pánský magazín Playboy. "Nechci, aby mé tělo bylo někým editované. Nikdy a nikde bych se na veřejnosti nevysvlékla," prohlásila Wiererová.

Že by se ale úplně styděla, to také ne, na sociálních sítích se to jejími selfie v plavkách jen hemží. "Protože tam ukazuju své pravé já, nic není dopředu připravené, dělám si spontánní obrázky," vysvětlila.

To, že nyní už v 29 letech prožívá nejlepší chvíle kariéry a vyhrává, na co přijde, je důsledek její buldočí povahy.

"Jsem tvrdohlavá, a když věci nejdou tak, jak si představuju, měním se na zvíře. Když děláte sport na určité úrovni, musíte být trochu sobečtí a přesvědčení o sobě, i když vnitřně máte pochybnosti," řekla.

Po letní přípravě ale zatím žádné pochybnosti mít nemusí. V sobotu byla součástí vítězné smíšené štafety a v neděli vyhrála v Östersundu i úvodní sprint. Lepší start do sezony snad ani nemohla předvést.

"Popravdě mě trochu zaskočilo, že startuju se žlutým dresem. Hned jsem si pomyslela ´Oh, můj bože, tlak´. V prvním kole jsem se necítila úplně nejrychlejší, pak jsem udělala i jednu chybu, ale pořád to byl dobrý výkon," pochvalovala si Italka.

Další možnost zazářit má v dnešním vytrvalostním závodě, který startuje v 16:20 a deník Aktuálně.cz ho sleduje v online reportáži.