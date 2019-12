Vymetala večírky, odmítla fotit pro Playboy. Teď Wiererová dál vládne biatlonistkám

Američtí demokraté zahajují přípravu konkrétního znění ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. V projevu k národu to ve čtvrtek oznámila předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosiová. Její slova potvrzují spekulace médií, že Sněmovna by o impeachmentu mohla hlasovat ještě do konce roku. Verdikt by pak vynesl Senát ovládaný Trumpovými republikány. "Demokracie je v sázce," varovala Pelosiová.