Vlažnější než dřív, přesto zážitek. Brblalové snad nepřijeli, řekl Šlesingr. Rybář děkoval Koukalové

Čeští biatlonisté se už tradičně loučili se sezonou v jabloneckém areálu. Šílenství minulých let se nekonalo, i tak ale šlo o důstojnou a povedenou akci.

Jablonec nad Nisou - Davy fanoušků biatlonu se opět udýchaně hrnuly do prudkého svahu, který vede k jabloneckému areálu nad krásnou místní přehradou. Nebylo jich ale tolik jako po předchozích, mírně úspěšnějších sezonách.

I atmosféra byla při tradičním mistrovství České republiky o něco vlažnější, než bývalo zvykem.

Ti, co přišli, však rozhodně nelitovali. Viděli v akci širší tuzemskou špičku, nadějné juniory i dorostence, a především dva olympijské hrdiny, Veroniku Vítkovou a Michala Krčmáře. Užili si zajímavý doprovodný program, vyzkoušeli laserovou střelnici a prohlédli týmový kamion.

Formou videí se vzpomínalo na Pchjongčchang, ale také na Soči - na památnou medailovou žeň. A také na Gabrielu Koukalovou. Té v závěru končící šéftrenér Ondřej Rybář poděkoval.

"Letos tady s námi Gábina není, ale je třeba jí poděkovat. Zároveň věříme, že se k nám v budoucnu opět připojí," hlásil aplaudujícím divákům a znovu tak mírnil dusno, které vzniklo po zveřejnění středečního kontroverzního rozhovoru toho času zraněné hvězdy pro časopis Glanc.

Zatímco naděje na další úspěšné závody Koukalové stále plápolá, u Jaroslava Soukupa a Veroniky Zvařičové definitivně zhasla. Oba biatlonisté se v sobotu loučili se svými profesionálními kariérami.

"Občas se mi něco povedlo, nějaké výsledky byly. Všechno díky té partě, co tu máme," smál se pozitivně naladěný Soukup, bronzový sprinter ze Soči.

On i jeho reprezentační kolegové předvedli vysokou profesionalitu, fanouškům plnili, co jim na očích viděli. Ochotně se podepisovali i fotili. "Je to takové poděkování. Zpětná reakce je důležitá a fanoušci jsou úžasní," chválil příznivce biatlonu Michal Šlesingr.

Vyjádřil se ale i k sílící kritice z řad fanouškovské obce, jež se objevuje zejména díky zdánlivé anonymitě sociálních sítí. "Takoví ti brblalové, ti sem předpokládám nejedou. Tady je ten výběr a o to je to lepší," prohlásil muž, který při rozcvičce před závodem málem srazil nepozorného diváka nevhodně přecházejícího trať. Zabrzdil ale včas a vše přešel se smíchem.

Biatlonisté byli uvolnění a v pohodě, na samotné trati to ale v pohodovém tempu rozhodně nebylo. Všichni chtěli věrným divákům ukázat to nejlepší. Ždímali poslední zbytky sil.

"Dalo by se to jet v pohodě, ale stejně jsou to nakonec nervy jako vždycky," smál se Moravec. Vítková zase přiznala, že se na týden nepostavila na lyže, a nevzala malorážku do ruky. "Ale snad to tak hrozné nebylo," usmívala se potutelně vítězka obou sobotních závodů a česká královna celé sezony.