Empatická šampionka. Zraněnou biatlonistku vrací do formy největší rivalka

Vítězka Světového poháru biatlonistek z roku 2024 Lisa Vittozziová je po vynechané sezoně, kdy se trápila se zraněním zad, zpět v tréninku.

Lisa Vittozziová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Třicetiletá Italka se na olympijský soutěžní ročník, kdy bude pod pěti kruhy bojovat před domácím publikem v Anterselvě, zatím připravuje odděleně od reprezentačního týmu.

V Ruhpoldingu ale trénovala společně s Němkou Franziskou Preussovou, která po ní velký křišťálový glóbus symbolicky převzala. Uvedla to v rozhovoru pro BiathlonWorld.

Vittozziová se po životní sezoně loni v listopadu zranila a nakonec se rozhodla vynechat celý ročník SP. Od jara se snaží vrátit do formy a připravit se na olympijskou sezonu.

"Vede se mi dobře, zotavování jde hladce a trénink také. Vidím progres každý týden, takže jsem šťastná," pochvalovala si.

Ke kolegům z reprezentace se zatím nepřipojila, aby se k tréninku mohla vrátit postupně. "A také abych měla klidnější mysl, nepřeháněla to a nesnažila se někoho chytit. Navíc jsme nechtěli, aby zbytek týmu přizpůsoboval svůj vlastní trénink a čekal na mě," uvedla.

V Ruhpoldingu se ale potkala s nejlepší biatlonistkou minulé sezony Preussovou a domluvily se na pár společných trénincích. "Bavily jsme se a bylo to opravdu fajn. V zimě mi mnohokrát psala, jak na tom jsem, a to opravdu hodně znamená," řekla Vittozziová.

"Ve sportu je velká řevnivost a obvykle v něm není mnoho empatických lidí, ale ona byla ke mně vstřícná, opravdu jsem to cítila. A nebyla jediná, například Ingrid (Tandrevoldová) byla také mimořádně milá," dodala.

Na konci srpna se Vittozziová chystá na letní italský šampionát do Anterselvy, v polovině září už by s ostatními reprezentantkami měla vyrazit na kemp do Livigna.

Vrcholem sezony 2025/2026 budou únorové zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo, jejichž biatlonové soutěže bude hostit osvědčený areál v Anterselvě. Olympiáda a obzvlášť na domácí půdě je pro Vittozziovou velkou motivací.

"Nevím, co bych dělala, kdyby na obzoru nebyly olympijské hry. Ale ráda si myslím, že se všechno děje z nějakého důvodu," uvedla.

Světový pohár odstartuje 29. listopadu ve švédském Östersundu.