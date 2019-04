Vím, ale nepovím. Koukalová už má jasno, jestli se vrátí k biatlonu

před 41 minutami

Bývalá mistryně světa a olympijská medailistka v biatlonu Gabriela Koukalová už ví, kam se budou ubírat její sportovní kroky v nejbližší době. Oznámí to ale až na konci května, což je termín, který už dříve slíbila svým fanouškům.

Dnes večer to potvrdila novinářům po prvním dílu svého workshopu s názvem Společně správnou cestou, který proběhl v zaplněném sále brněnského Sono centra. "Vnitřně jsem rozhodnuta, ale dodržím slib a oznámím to až v květnu," sdělila do mikrofonu.

Koukalová v biatlonu nezávodila už dvě sezony. V roce 2017 měla problémy s achilovkami a následným přetížením lýtkových svalů, musela vynechat olympijskou sezonu a nevrátila se ani v té další, která skončila před měsícem. V období závodní nečinnosti vydala knihu s názvem Jiná Gabriela Koukalová, která mapuje její sportovní život a která v mnoha směrech rozvířila nejen biatlonové vody.

Uplynulou sezonu sledovala jen jako divačka. "V českém biatlonu jsou talenti a věřím, že v budoucnu budeme mít i výsledky. Proboha, nemůžeme chtít, abychom měli dobré výsledky pořád. Někdy je potřeba se zastavit. Jistá stagnace může vést k úspěšnosti v dalším období," okomentovala momentální ústup ze slávy.

Zatím není jasné, zda Koukalová plánuje se k biatlonu vrátit. "Nechci předjímat, počkejte si, prosím," řekla novinářům. Okomentovala však informaci, že by mohla reprezentovat Slovensko, neboť se tam narodila její matka.

"To nakously ty chytré hlavy, které toho asi vědí víc než já," uvedla. "Řekla jsem jen, že se cítím po matce z poloviny jako Slovenka, což je pravda," upřesnila. "Primárně bych ale chtěla reprezentovat Česko, protože tady jsem se narodila," zdůraznila. "Nad dalšími variantami jsem nepřemýšlela, protože jsem ani neřekla, že se vracím," dodala.

Proces vnitřního rozhodování byl podle Koukalové dost těžký. "Když něco děláte od dvou let, tak je to součást vašeho života. Biatlon a já jsme jako nerozlučná dvojka, to nejde oddělit. Zažila jsem s ním nádherné chvíle a byla jich většina," zdůraznila biatlonistka, která nyní propadla józe, cyklistice a turistice s trekingovými holemi.

V současnosti je ale plně pohlcena svými novými projekty. Pořádá projekt Společně správnou cestou a partnery jí dělají hokejový kouč Marian Jelínek a výživový specialista Pavel Suchánek. Workshop je určen pro rodiče a mladé sportovce ve věku od 12 do 16 let na jejich cestě k vrcholovému sportu.

"Jsem hrozně ráda, že se tady bavíme o takových věcech jako mentální koučink a výživa. V dřívějších letech se o těchto tématech příliš nemluvilo a myslím, že by to mohlo být velmi přínosné," řekla Koukalová po prvním dílu této akce. "Věřím, že se nám podaří uspořádat hodně takových akcí a že to bude mít obrovský dosah v naší veřejnosti. Nechci rozdávat svoje moudra, ale spíše zaštítit tuto akci," přeje si biatlonistka, která pracuje i na dalších projektech, jež ale ještě nechce veřejnosti prezentovat.