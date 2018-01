Video: V Anterselvě se utrhla lavina. Moravec i Krčmář ve druhé desítce, Vítkové už došly síly

AKTUALIZOVÁNO před 9 hodinami

Celkové pořadí Světového poháru vede i po Anterselvě nadále Finka Kajsa Mäkäräinenová. Mužský závod ovládl Martin Fourcade.

Anterselva - V nedělních závodech Světového poháru s hromadným startem v Anterselvě si lépe vedla mužská část českého biatlonového týmu. Ondřej Moravec skončil čtrnáctý, Michal Krčmář obsadil šestnáctou příčku. Naopak Veronika Vítková nenavázala na třetí místo ze sprintu a sedmé ze stíhačky a vinou tří chyb na střelnici a pomalého běhu obsadila až 27. příčku. Vyhráli Martin Fourcade a Darja Domračevová.

Moravec, který byl desátý ve sprintu, dnes jednou chyboval pouze při úvodní položce vleže. Pak sice ve vysoké nadmořské výšce neběžel nijak rychle, ale na dalších třech položkách byl přesný a posunul se na čtrnáctou pozici.

V Itálii se potýkal s problémy s krční páteří i s únavou. "Možná už je i myšlenkami jinde, už bude závěrečná příprava před olympiádou. Na té trati nebyl tak silný jako Michal (Krčmář), ale dokázal to zvládnout na střelnici. I ten sprint na desátém místě, Ondra se tady blýskl v dobré formě. Doufám, že na olympiádě to bude ještě lepší," hodnotil Moravcův výkon pro Českou televizi trenér mužské reprezentace Michael Málek. Krčmář se většinu závodu pohyboval před Moravcem, ale na poslední položce přidal poslední ze tří chyb a klesl na šestnácté místo.

První letošní výhru v Anterselvě zaznamenal Fourcade. Na poslední položce sice jako jasně vedoucí závodník chyboval, ale jeho pronásledovatelé šanci nevyužili a míjeli také. Ze střelnice Fourcade odjel s půlminutovým náskokem před Nory Tarjeiem Böem a Erlendem Bjöntegaardem. Odstup se výrazně zkrátil, ale Fourcade s přehledem kontroloval vedení až do cíle.

Vítkové v závodě došly síly

Nejlepší česká biatlonistka Vítková do závodu vstoupila dobře. Při první střelbě byla bezchybná a stadion opustila jako šestá s dvanáctisekundovou ztrátou na čelo. V průběhu druhého kola se ale propadla do poloviny druhé desítky a ztrácela i dál. Při každé z dalších tří položek udělala po jedné chybě a nestačila ani běžecky, měla až osmadvacátý čas na trati.

Pro Vítkovou to byl druhý nejhorší výsledek v aktuální sezoně SP. "Dneska už to Verče nesedlo. Propadala se na trati, takže už se to nedalo zachránit. Ta střelba nebyla nic drastického, ale hlavně ten běh dneska rozhodl," řekl České televizi asistent trenéra ženského týmu Jiří Holubec.

PODÍVEJTE SE: Těsně před startem hromadného závodu žen v Anterselvě se těsně za stadionem utrhla lavina! Zveřejnil(a) Sport Aktuálně.cz dne 21. Leden 2018

Do závodu mohla nakonec jako náhradnice nastoupit i druhá česká reprezentantka Eva Puskarčíková, ale kvůli únavě se možnosti startu vzdala a raději chce nabírat síly na blížící se olympijské hry v Pchjongčchangu.

Domračevová o triumfu rozhodla čistou závěrečnou položkou. Její rivalky na ní chybovaly, o výhru se dvěma minelami připravila před střelbou vedoucí Italka Dorothea Wiererová.

Zhruba dvanáct sekund na Domračevovou ztratila Slovenka Anastasia Kuzminová, která se po pěti neúspěšných závodech vrátila na stupně vítězů a skončila druhá. Skvělým závěrečným kolem se z osmého místa po střelbě protlačila až na bronzovou pozici Finka Kaisa Mäkäräinenová, jež nadále vede celkové hodnocení seriálu.