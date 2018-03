Třetí medaile z biatlonového MS juniorů. Davidová zlepšila střelbu a má stříbro

AKTUALIZOVÁNO před 51 minutami

Mladou českou olympioničku překonala akorát Polka Žuková.

Otepää - Biatlonistka Markéta Davidová získala na juniorském mistrovství světa v Estonsku stříbrnou medaili ve sprintu na 7,5 kilometru. O 26 sekund byla rychlejší Polka Kamila Žuková, která zvítězila i ve čtvrtečním vytrvalostním závodu.

Jednadvacetileté olympioničce Davidové vyšel sprint mnohem lépe než individuální závod. V tom netrefila osm terčů a doběhla čtrnáctá, tentokrát na střelnici chybovala jen dvakrát vstoje. Vítězná Polka musela na jedno trestné kolo, bronzová Myrtille Begueová z Francie zastřílela čistě a ztratila na Davidovou dalších 26 sekund.

Davidová přitom přiznala, že na trati nesmírně trpěla. "Medaili jsem si moc přála a svazovalo mě to. O to více si jí však vážím a mám radost, že se to povedlo," řekla na svazovém webu biatlonistka, kterou na MSJ čeká ještě nedělní stíhací závod. "Cílem bude přežít. Aktuálně opravdu nemám žádné síly, a když si představím tady ty náročné tratě… Budu se snažit koncentrovat na střelbu, abych neztrácela další síly na trestném kole," dodala.

Trenér Jindřich Šikola konstatoval, že se na Davidové podepsal náročný program posledních týdnů, především olympiáda a dlouhé cestování. "Ukázala ale, že je velkou bojovnicí. Markéta se chtěla rozloučit s juniorskou kategorií úspěchem a jsem moc rád, že se jí to povedlo. Základem byla bezchybná položka vleže," řekl Šikola.

Česká výprava získala v Otepää třetí medaili. Štafeta dorostenců skončila druhá, jeden z jejích členů Vítězslav Hornig vybojoval ve sprintu bronz.

Mistrovství světa juniorů v biatlonu v Otepää (Estonsko) - sprinty:

Junioři (10 km): 1. Tomšin (Rus.) 25:01,8 (0 trest. okruhů), 2. Perrillat Bottonet (Fr.) -20,5 (1), 3. Aspenes (Nor.) -29,4 (2), …24. Štvrtecký -2:07,6 (4), 63. Štulík (oba ČR) -4:06,3 (2).

Juniorky (7,5 km): 1. Žuková (Pol.) 22:32,5 (1 trest. okruh), 2. Davidová (ČR) -26,0 (2), 3. Begueová (Fr.) -52,0 (0), …30. Vinklárková -3:15,4 (2), 52. Jurčová (obě ČR) -5:03,3 (2).