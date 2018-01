Trenérem roku byl potřetí vyhlášen kouč biatlonistů Rybář

před 6 hodinami

Na druhém místě skončil trenér oštěpařů Jan Železný a třetí Jiří Prskavec starší, kouč úspěšné skupiny vodních slalomářů.

Praha - Šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář získal potřetí za poslední čtyři roky ocenění pro trenéra roku v kategorii individuálních sportů. V nově vyhlašované kategorii týmových her zvítězil v anketě, kterou pořádají Český olympijský výbor a Unie profesionálních trenérů ČOV, trenér volejbalových mistrů Evropy do 19 let Jiří Zach.

"Vždycky záleží na sportovcích, protože sice můžete být sebelepší trenér, ale pokud není potenciál v závodnících, tolik se toho udělat nedá," řekl Rybář, jenž triumfoval už v letech 2014 a 2015.

Nejsilnějším momentem roku 2017 bylo pro Rybáře MS v Hochfilzenu, kde biatlonový tým získal zlato, dvě stříbra a bronz. "Když Gábina Koukalová vyhrála a Ondra Moravec jel výborný závod, kde do poslední chvíle vedl, to byly ty nejemotivnější momenty. Naopak ty negativní se snažím co nejdříve vytlačit. Je lepší žít tím, co se podaří, a odrazit se od toho," uvedl.

Na druhé místo v anketě zařadilo 135 členů UPT trojnásobného olympijského vítěze v hodu oštěpem Jana Železného, který dovedl své svěřence Jakuba Vadlejcha a Petra Frydrycha ke stříbru a bronzu na mistrovství světa. Vadlejch navíc vyhrál také Diamantovou ligu.

Třetí místo patří Jiřímu Prskavcovi staršímu, trenérovi úspěšné skupiny vodních slalomářů, do níž patří mistr světa mezi kajakáři Ondřej Tunka i další medailisté včetně Jiřího Prskavce mladšího nebo Amálie Hilgertové.

Za koučem volejbalových kadetů Zachem patří druhé místo Janu Bašnému, jenž dovedl české házenkářky k historické účasti ve čtvrtfinále mistrovství světa. Třetí skončil Libor Zábranský, kouč hokejové Komety Brno, která získala titul v nejvyšší domácí soutěži po 51 letech.

Padesátku trenérů, kteří byli v minulých letech uvedeni do Síně slávy UPT, rozšířilo dalších sedm osobností. Vstoupili do ní Jiří Beran (šerm), Josef Fuksa (rychlostní kanoistika), Vladimír Miko (stolní tenis - in memoriam), Jaroslav Navrátil (tenis), Josef Šilhavý (atletika), Ludvík Wolf (judo) a Jaromír Žák (cyklistika).