Tohle není škola. Jedniček mám moc, litovala Davidová po stíhačce

České biatlonistky byly ve stíhacím závodě na olympijských hrách v Pekingu od medailí daleko. Nejlepší z nich Markéta Davidová si přes čtyři chyby na střelnici polepšila oproti startu o třináct míst a skončila osmadvacátá.

Markéta Davidová na střelnici při stíhacím závodu na OH v Pekingu | Foto: Reuters

Čtyři trestná kola absolvovala také Lucie Charvátová, která klesla na 34. místo, o příčku hůře skončila Jessica Jislová. Tereza Voborníková byla dostižena o kolo a závod nedokončila.

Pětadvacetiletá Davidová startovala po nevydařeném sprintu z 41. místa se ztrátou dvou minut a osmadvaceti sekund. Byla šestou nejrychlejší běžkyní, ale brzdily ji chyby při střelbě.

Jedenáctá žena pořadí SP nechala při obou položkách vleže jeden nesestřelený terč, bilanci nevylepšila ani při "stojkách" a připsala si nejhorší umístění ve stíhacím závodě v sezoně.

"Opravdu to byl dneska jeden z nejtěžších závodů letos. Se střelbou moc spokojená nejsem, sice jedničky, ale je jich moc," stěžovala si na výsledek, který by nejednomu školákovi udělal radost. "Na trati jsem dělala, co jsem mohla, jako vždycky," doplnila Davidová.

S poklesem o devět míst se musela smířit Charvátová. Rodačka z Hradce Králové přišla o naději na dobrý výsledek po položkách vleže, na nichž udělala tři chyby.

Sice jen na dvě trestná kola musela Jislová, ale pomalejším během oproti sprintu o čtyři místa klesla. "Na trati to pro mě bylo hrozně nepříjemný. Ani to víc hodnotit nechci," řekla Jislová.

Zvítězila Marte Olsbuová Røiselandová z Norska, která suverénně navázala na triumf ze sprintu. Vedoucí žena průběžného pořadí Světového poháru získala na hrách v Číně už čtvrtou medaili a třetí zlato. Vedle sprintu vyhrála také se smíšenou štafetou a ve vytrvalostním závodu vybojovala bronz.

Olsbuová Røiselandová minula na střelnici jen jednou a po poslední položce už se spokojeně usmívala. Jednatřicetiletá norská závodnice zvítězila před Elvirou Öbergovou s rekordním náskokem minuty a 36 sekund.

Třetí do závěrečného kola sice vybíhala Tandervoldová, ale pak ji postihly zdravotní potíže a do cíle doběhla až čtrnáctá. Ihned po dojezdu ji obklopili členové týmu a museli jí pomoci do zázemí. Třetí tak skončila její norská krajanka Tiril Eckhoffová.

Další závod čeká biatlonistky ve středu, kdy je na programu štafeta, do které by měly nastoupit Davidová, Jislová a Charvátová. O čtvrté člence se teprve rozhodne.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Biatlon:

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Røiselandová (Nor.) 34:46,9 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová (Švéd.) -1:36,5 (3), 3. Eckhoffová (Nor.) -1:48,7 (3), 4. Solová (Běl.) -1:58,9 (3), 5. Perssonová (Švéd.) -2:07,2 (2), 6. Wiererová (It.) -2:09,1 (3), 7. Hauserová (Rak.) -2:09,8 (2), 8. Simonová (Fr.) -2:18,3 (2), 9. Hojniszová-Staregová (Pol.) -2:28,8 (2), 10. P. Fialková (SR) -2:38,8 (2), …28. Davidová -4:02,9 (4), 34. Charvátová -4:56,3 (4), 35. Jislová -5:07,6 (2), Voborníková (všechny ČR) dostižena o kolo.