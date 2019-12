Češky už nekuňkají. Tiskovky v angličtině se ale natrénovat nedají, směje se Davidová

Sezonu začala skvěle. Po první biatlonové zastávce je Markéta Davidová na průběžném druhém místě Světového poháru. Nyní je před ní výzva v podobě závodů v Hochfilzenu, kde se Čechům obvykle moc nedaří a sama tu body ještě nikdy nezískala.

Na trénincích mluví s koučem anglicky, sbírá pódiová umístění, ale na tiskové konference před desítkami novinářů z celého světa pořád ještě není zvyklá. Dvaadvacetiletá česká biatlonistka získala hned v úvodním závodu Světového poháru v Östersundu bronz a na otázky v cizím jazyce raději odpovídala co nejjednodušeji.

"Tohle se snad ani natrénovat nedá," uvedla v rozhovoru pro web českého biatlonu Davidová. I když se jazyková bariéra na trénincích s Norem Egilem Gjellandem po minulé sezoně prý uvolnila.

"Trvalo, než se člověk rozkoukal a našel slova, která potřebuje. Mně Egil strašně pomohl v tom, že jsem se rozmluvila. Už se nestydím mluvit se sportovci z jiných zemí. Dřív jsem jen tak kuňkala," přiznala její pokojová parťačka Eva Puskarčíková.

Davidová je po dvou individuálních závodech na průběžném druhém místě Světového poháru za královnou minulé sezony Dorotheou Wiererovou. Nyní ovšem přijde na řadu Hochfilzen, kde se českým biatlonistům pravidelně příliš nedaří.

Současná česká ženská jednička tu ještě nikdy nebodovala. Loni tu skončila ve sprintu až 62., a nedostala se tak ani do stíhačky.

Nejlepší výsledky tu z českých mužů zapisuje Michal Krčmář, ale i tak jsou to spíše jednotky bodů, které tu sbírá.

"Měl jsem tady v posledních letech sice nejlepší výsledky z našeho týmu, ale asi ve druhé nebo ve třetí desítce. Už když jsem přišel do chlapů, tak se sem jezdilo s tím, že nám to tu moc nejde. Nedokážu říct, jestli je to třeba tím, že nám nesedí trať. Každý rok sem jezdíme s tím, že to chceme zlomit," přiznává Krčmář.

Pozitivní vzpomínky má odtud snad jen Lucie Charvátová, která si tu před čtyřmi lety dojela pro životní páté místo ve sprintu.

"Vzpomínám si na to, že bylo nádherné počasí. Když jsme sem přijeli, tak se ani nevědělo, zda se závody kvůli nedostatku sněhu pojedou. Nakonec sníh museli dovážet. Od rána bylo krásně, přimrzlo, ale všude kolem tratí byla tráva. Přijeli se na mě podívat rodiče a já si pak po závodě potřásala rukou se všemi těmi velkými jmény biatlonu," vzpomíná Charvátová.

V rakouském středisku, které se nachází ve vojenském středisku, se odjedou hned v pátek sprinty a o víkendu je doplní mužské a ženské stíhačky a štafety.