Těhotenství vyřešilo dilema. Vítková po zdravotním trápení ukončila kariéru

Po patnácti letech reprezentace ukončila biatlonovou kariéru dvojnásobná olympijská medailistka Veronika Vítková. Rozhodnutí učinila po sezoně, do které kvůli zdravotním problémům zasáhla pouze na jejím začátku.

Původně se chtěla jedna z hlavních tváří českého biatlonového boomu na jaře zapojit do přípravy a zabojovat o návrat, rozhodnutí o konci ale urychlila radostná zpráva: Vítková bude maminkou.

Společně s přítelem a biatlonovým trenérem Markem Lejskem zakládá rodinu.

"Nejdřív jsem si myslela, že bych na jaře mohla opět začít s přípravou. Postupem času se to ve mně začalo přelévat, byla jsem nerozhodná. A nakonec se to vyřešilo samo. Koncem listopadu nebo začátkem prosince už nebudeme dva, ale tři," uvedla jednatřicetiletá závodnice, která pětkrát během kariéry skončila v elitní desítce celkového pořadí Světového poháru.

Ačkoli nejsou návraty sportovkyň po mateřské pauze výjimkou, u Vítkové prý něco takového nehrozí.

"Nejsem zastáncem odjíždění od dětí na soustředění a závody," zdůvodnila v tiskové zprávě, proč je konec kariéry s velkou pravděpodobností definitivní.

Odchovankyně jilemnického biatlonu prožila sezonu plnou trápení. Hned na prvních závodech na konci listopadu ve švédském Östersundu organismus Vítkové vypověděl službu.

"Pro mě to skoro ani sezona nebyla. Po prvních dvou závodech jsem odjela domů a už do toho nenaskočila. Určitě to nebylo jednoduché. Celé jaro a léto trénujete, abyste pak závodili, já však od prosince stála. Ale vzala jsem to tak, jak to je," popsala Vítková martyrium.

Její problémy se v posledních letech vršily. Poslední dva roky ji provázely dýchací potíže, nešlo jí závodit v nejvyšší možné intenzitě. Podstoupila spoustu vyšetření, ta ale nic konkrétního neukázala.

"Beru to tak, že mi tělo vystavilo stopku. Už prostě nefungovalo tak, jak bychom si představovali. Nastaly i obavy, že by to ani dál nebylo ideální. Už se mi nechtělo znovu vstupovat do té nejistoty," vysvětlila držitelka olympijského stříbra ze smíšené štafety v roce 2014 a bronzová sprinterka z her o čtyři roky později v Pchjongčchangu.

Přestože kariéru končí dříve, než původně zamýšlela, ohlédnout se za ní může s hrdostí.

"Jsem ráda, že jsem se dokázala dlouho držet na vysoké úrovni a závodit se světovou špičkou. Zajela jsem si spoustu pěkných výsledků a byla platná i týmu. Ve štafetách jsme společně oslavili řadu úspěchů. Je pěkné se na tu kariéru zpětně kouknout a říct si: Něco jsem dokázala."

V budoucnu si dokáže představit roli trenérky. "Zatím jsem nad tím nepřemýšlela, ale myslím si, že bych měla třeba dětem co předat. Uvidíme, co přinese čas."

Jen slova obdivu a díků mají ke kariéře Vítkové čelní představitelé českého biatlonu.

"Spoluvytvářela boom českého biatlonu. Neoddělitelná součást naší zlaté generace. Verča byla biatlonu oddaná, věnovala se mu na sto deset procent," uvedl prezident svazu Jiří Hamza.

"Skutečnost, že čeká miminko, je pro ni určitě tou nejlepší zprávou a my všichni jí to ze srdce přejeme. Chci jí opravdu moc poděkovat za vše, co dokázala a co pro český biatlon udělala. Velmi si toho vážíme," doplnil Hamza.

Zároveň vyjádřil přesvědčení, že by se Vítková v budoucnu přece jen mohla k závodění vrátit. "Není to sbohem, ale jen ahoj. Sám za sebe si umím Veroniku opět představit se startovním číslem na hrudi," podotkl první muž českého biatlonu.

Sportovní ředitel Ondřej Rybář také potvrdil, že má Vítková dveře do týmu stále otevřené. "Ale plně chápu, že se teď bude chtít věnovat rodině. Chtěl bych Verče poděkovat za mnohaletou reprezentaci a spoustu krásných okamžiků, které s ní mohl prožít nejen tým, ale i fanoušci. Pomohla českému biatlonu v jeho vzestupu. Všichni jí přejeme, aby se jí dařilo v rodinném životě minimálně tak jako v tom biatlonovém," prohlásil.

Vítková byla úspěšná už od mládežnických let. V roce 2006 se stala dorosteneckou mistryní světa ve vytrvalostním závodě, další světový titul přidala mezi juniorkami ve štafetě o tři roky později. Na jejím vývoji měl zásadní podíl trenér Jindřich Šikola.

Zaujala i rychlým přechodem mezi dospělé. Ve dvaceti letech při premiéře na MS v roce 2009 skončila na skvělém pátém místě. V rozletu ji pak přibrzdila meningitida, dohromady se ale Vítková dala včas a byla při tom, když v roce 2012 odstartoval velký vzestup českého biatlonu.

Na světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě v roce 2013 byla členkou bronzové smíšené štafety společně s Gabrielou Soukalovou, Jaroslavem Soukupem a Ondřejem Moravcem. O rok později stejná sestava s Vítkovou na prvním úseku získala v Soči olympijské stříbro.

V životní sezoně 2014/2015 vyhrála pět závodů. Sprint v Oberhofu, tři klání ženské štafety a na MS v Kontiolahti také legendární zlatý mix s Michalem Šlesingrem namísto Soukupa.

Sbírku úspěchů dovršila na olympiádě v Jižní Koreji v roce 2018, kdy se dočkala také individuální medaile zpod pěti kruhů.