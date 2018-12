Štvrtecký zažehl naději, kolegové žasnou. Vyvíjí na sebe tlak už tím, jak je rychlý

View this post on Instagram

Děkuju klukům @michalslesingr @mkrcmar23 a @moravec_ondrej za super rozjetí a dojetí v mojí premiéře ve štafetě.🇨🇿🙋🏻‍♂️ • Thanks guys for the best teamwork in my relay premiere #czechbiathlon #HOC18 #relay #sapani 📸 @slavikpetrcom @cesky.biatlon.official