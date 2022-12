Sprint biatlonistů v Kontiolahti vyhrál Bö, z Čechů bodoval jen Krčmář

Sprint biatlonistů v Kontiolahti vyhrál navzdory jedné chybě na střelnici Nor Johannes Thingnes Bö. Čeští reprezentanti se v dnešním závodě Světového poháru neprosadili. Nejlepší z nich Michal Krčmář minul poslední terč a kvůli pomalému běhu obsadil až 32. místo. Do nedělní stíhačky z jeho krajanů postoupili už jen Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík.

Úřadující olympijský šampion z této disciplíny Bö běžel ze všech nejrychleji, takže i po jednom trestném kole zvítězil o 10,4 sekundy před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, který byl na střelnici bezchybný. Třetí skončil rovněž přesně střílející Němec Roman Rees. Bö se díky vítězství posunul do čela průběžného pořadí Světového poháru, které vede o bod před Švédem Martinem Ponsiluomou.

Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 Krčmář měl na trati až dvaačtyřicátý čas se ztrátou více než minuty a půl na vítězného Nora. "Já jsem do toho dával úplně všechno. Přišlo mi, že to jede, ale podle času, co jsem viděl, tak to nejelo. Dostal jsem naloženo a musíme si to vyhodnotit. Nejsem z toho úplně nadšenej," posteskl si v rozhovoru s Českou televizí.

Nulou na střelnici se blýskl Mikyska, ale na trati byl ještě výrazně pomalejší než Krčmář a obsadil 42. místo. Do stíhačky se navzdory dvěma chybám dostal Karlík, který odstartuje z 51. místa. Jakubovi Štvrteckému po třech chybách utekl stíhací závod o pět pozic, Jonáš Mareček o pět příček za ním uzavřel sedmou desítku pořadí.

Ve 13:45 začne v Kontiolahti sprint žen.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 23:09,0 (1 trest. okruh), 2. Laegreid (oba Nor.) -10,5 (0), 3. Rees (Něm.) -28,8 (0), 4. Samuelsson (Švéd.) -36,2 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -39,5 (1), 6. Andersen (Nor.) -49,7 (1), …32. Krčmář -1:49,8 (1), 42. Mikyska 2:03,8 (0), 51. Karlík -2:14,2 (2), 65. Štvrtecký -2:38,3 (3), 70. Mareček (všichni ČR) -2:49,4 (2)

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. J. T. Bö 119 bodů, 2. Ponsiluoma (Švéd.) 118, 3. Laegreid 115, 4. Rees 110, 5. Hartweg (Švýc.) 100, 6. Samuelsson 95, …20. Krčmář 37, 39. Štvrtecký 14.

13:45 sprint 7,5 km ženy.