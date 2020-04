Spílala trenérům, tančila a teď se otužuje. Koukalová dva roky po knižním třesku

Kniha vychází

Duben 2018 - Možná nejrevolučnější období v kariéře Gabriely Koukalové. 7. dubna toho roku vyšla její autobiografie Jiná Gabriela Koukalová, v níž nešetří snad nikoho ze svého okolí, včetně sebe samé. Médii letí leitmotiv celé knihy, že byla loňská mistryně světa deset let anorektičkou.

"Žádná dieta nezabírala a trpět bez jídla bylo jediné, co fungovalo. Jednou jsem měla dokonce takový hlad, že jsem snědla půl balíku vaty. Přečetla jsem si totiž, že to pomáhá modelkám. Zamkla jsem se v pokoji, seděla na posteli, vatu trhala na malé kousky, namáčela ji do vody a postupně polykala. Příště jsem pro změnu jedla odličovací tampony. Bylo mi po nich špatně a bála jsem se, že mi něco udělají. Několik dní jsem pak radši jen pila," napsala.