Smutek v očích a rychlá svalová únava. Vítková se dál trápí a není schopna závodit

Víc než týden se připravovala sama, tak to chtěla zkusit v praxi. Biatlonistka Veronika Vítková si minulý víkend zajela sprint na Českém poháru v Jablonci nad Nisou, ale pořád se trápí a nemůže závodit s elitou.

Když jednatřicetileté biatlonistce v Östersundu organismus vypověděl službu, opustila Světový pohár a svěřila se do rukou lékařů. Po Vánocích se odebrala na deset dnů do rakouského Obertillachu, kde absolvovala individuální přípravu.

"Myslím, že jsem si pro přípravu nemohla vybrat lepší místo. Obertilliach mám moc ráda, nabíjí mě optimismem. Navíc tam bylo hodně sněhu a krásné slunečné počasí…," cituje slova někdejší čtvrté ženy Světového poháru web českého biatlonu.

Po návratu si v Jablonci chtěla zkusit závod, tak v rámci Českého poháru naskočila do sprintu. Tam ovšem brzy o nabytý optimismus přišla.

"Už při rozjíždění jsem cítila, že to není ideální , ale stále jsem doufala. V průběhu prvního kola se mé obavy, bohužel, naplnily," uvedla se smutkem v očích.

Závod, kterého se zúčastnilo jen pět biatlonistek sice vyhrála, ale ve slabé konkurenci to sama nebere příliš nebere jako měřítko. Vždyť třetí nejrychlejší ženou byla Jitka Landová, která už před třemi lety ukončila kariéru.

Podstatný je pro Vítkovou výkon a ten podle ní nebyl vůbec dobrý. "Nebyl tam ani kousek dynamiky, vůbec jsem nebyla schopna udělat něco s tempem, zrychlit. Jako bych celý závod odjela se zařazenou trojkou. K maximálnímu výkonu jsem se ani nepřiblížila, ale přitom jsem se brzy unavila," vysvětlila.

Její start zpátky mezi elitou se tedy opět odkládá. "V tomhle stavu do Světového poháru opravdu nechci. Nemělo by to smysl, ani by to nebylo fér vůči týmu," prohlásila.

A její slova potvrzuje i sportovní ředitel Českého svazu biatlonu. "Veroniku stále sledujeme jak po stránce medicínské, tak sportovní. Hledáme řešení, jak jí pomoci. Zatím však platí, že Veronika má nadále individuální přípravu," dodal.