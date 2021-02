Smíšená štafeta zná nominaci. Pojede se v obráceném pořadí, finišovat bude Charvátová

Čeští biatlonisté budou na úvod mistrovství světa v Pokljuce obhajovat bronzovou medaili ve smíšené štafetě v sestavě Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Markéta Davidová a Lucie Charvátová. Ta nahradí loňskou členku týmu Evu Puskarčíkovou i proto, že jednotlivé úseky budou o 1,5 kilometru delší a tentokrát jako první vyrazí na trať muži.

"Je to úplně jiná štafeta tím, že se jede v obráceném pořadí a na delší vzdálenost. Je velký rozdíl jet šest kilometrů nebo 7,5 kilometru. Lucka je v dobré formě. Celou zimu vidíme, že je na tom běžecky dobře," uvedl trenér českých biatlonistek Egil Gjelland na svazovém webu.

Charvátová zatím smíšenou štafetu neběžela ani ve Světovém poháru. V ženských štafetách několikrát střelecky selhala. "Samozřejmě je to trochu risk, když se podíváte do historie. Ale tahle štafeta bude úplně jiná. V minulosti se Lucce ve štafetách nedařilo, ale musíme se dívat dopředu," prohlásil Gjelland.

"Když se podíváme na běžecké časy ve sprintech během celé sezony, tak je to jednoduché. Lucie je rychlejší než Jessica i Eva," konstatoval norský kouč. Loni na MS v Anterselvě se Charvátová blýskla ve sprintu třetím místem. "Lucka pro nás může získat minutu, když předvede to nejlepší. Věřím, že to zvládne. Pak může štafeta dosáhnout na hodně dobrý výsledek," řekl Gjelland.

Smíšená štafeta čeká Charvátovou poprvé od mistrovství Evropy v roce 2018. O svém startu ve středečním závodu v Pokljuce se od trenérů dozvěděla v pondělí večer. "Byla trochu překvapená, že jsme jí to navrhli. Ale je tu pro to, aby závodila a předvedla to nejlepší, co v ní je. Věřím, že to zvládne," dodal trenér.