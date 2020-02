Slovenský biatlon má milionové dluhy, šéf svazu ani neodjel na mistrovství světa

Zažívají docela povedený šampionát, přitom doma je trápí dluhy. Slovenští biatlonisté jsou v italské Anterselvě pořádně vidět, a to v dějišti mistrovství světa nastavili šetřicí mód. Kvůli nedostatku financí neodjel na vrchol sezony ani nový šéf slovenského biatlonového svazu Peter Vozár.

Slovenští fanoušci, ilustrační foto. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Ne že by cinkali medailemi, ale i tak jsou slovenští biatlonisté s dosavadním průběhem světového šampionátu spokojeni. Martin Otčenáš si dojel pro senzační 13. místo ve sprintu. Ivona Fialková se blýskla dvěma zápisy v top 10.

"Za první týden máme pět umístění v top dvacítce, a to jsme v polovině šampionátu. Hlavně Otčenáš šokoval biatlonový svět, je to obrovské povzbuzení do budoucnosti," citoval deník SME slova šéfa slovenského biatlonu Petera Vozára.

Jedinou kaňkou jsou zatím výkony Pauliny Fialkové, která si před startem šampionátu přála atakovat umístění pro širší pódium, ale zatím se jí příliš nedaří. V úterním vytrvalostním závodě byla až 24.

"Přál bych jí, aby se jí takový výsledek povedl. Možná hraje úlohu i nadmořská výška," spekuluje prezident svazu.

Ten do Itálie ani neodcestoval a výsledky sleduje v televizi jako obyčejní fanoušci.

"Je to proto, že svaz momentálně bojuje s obrovským dluhem přes 400 tisíc eur (asi 10 milionů korun, pozn. red.), které nám tu nechalo předchozí vedení," postěžoval si Vozár, který v prosinci vystřídal ve funkci Tomáše Fusku.

"Pro mě jako prezidenta je prvořadá podpora reprezentace a mládeže. Raději jsme posilnili servisní a realizační tým. Na místě máme fyzioterapeuta i lékaře, což v minulosti nebývalo," vysvětlil šéf svazu.

To ale neznamená, že by se prezident svazu stáhl z mezinárodních vod, plánuje vycestovat na českou zastávku Světového poháru do Nového Města na Moravě.

"Nechceme jít tou cestou jako v minulosti, kdy funkcionáři jezdili na vrcholné akce a přitom tam chyběla část realizačního týmu. Jestli si mám vybrat, jestli pojedu já, nebo lékař výpravy, tak to ať raději jede on," dodal.