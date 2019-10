Slováci definitivně přišli o biatlonovou hvězdu. Kuzminová už závodit nebude

Rudolf Černík

Slovenská biatlonová hvězda Anastasia Kuzminová oznámila, že definitivně končí kariéru.

Trojnásobná olympijská vítězka původně po minulé sezoně uzavřela jen individuální kariéru s tím, že by ještě mohla pomoci Slovensku ve štafetách. Teď padla i tato možnost.

"Sport jako takový je po mě jako droga. Mnoho věcí mi bude chybět. Navzdory tomu přišel čas, abych udělala jedno z největších rozhodnutí v životě a oznámila jsem, že končím sportovní kariéru," uvedla Kuzminová na dnešní tiskové konferenci.

Když četla své prohlášení, vyhrkly jí z očí slzy. "Je to pro mě velmi emotivní okamžik," přiznala pětatřicetiletá maminka dvou dětí.

"Od minulé sezony uběhlo už skoro šest měsíců a já jsem pochopila, že kromě rodiny přicházejí i další nové skutečnosti. Trénink si pořád užívám, ale závodní tempo už pro mě bylo velkou zátěží a nabalovaly se i zdravotní problémy," prohlásila Kuzminová, která se přitom v létě zúčastnila s velmi dobrými výsledky závodů v letním biatlonu.

"Nedokázala jsem zdravotní potíže vyřešit během krátké doby, jako to bylo v předchozích sezonách. Ke sportu jsem se stavěla vždy zodpovědně a na startu chci být vždy připravená podat maximální výkon," vysvětlila slovenská biatlonistka.

Rodačka z ruské Tjumeně reprezentovala Slovensko od roku 2008, zlatou medaili získala na olympiádách ve Vancouveru, Soči i loni v Pchjongčchangu. Letos se v Östersundu stala mistryní světa.

"Je důležité poděkovat Slovenské republice, že mi dala důvěru a možnost reprezentovat tuto zemi," prohlásila Kuzminová, která by u biatlonu ráda zůstala i nadále.

"Biatlonu jsem se věnovala dvacet let, to je víc než polovina života. Cítím to tak, že i v budoucnu chci působit ve sportu a chci pomoci jeho rozvoji na Slovensku. Svou roli vidím v tom, že můžu motivovat děti a mládež, aby se hýbaly a věnovaly sportu," doplnila.

V celkovém pořadí Světového poháru byla nejlépe druhá v sezoně 2017/2018, letos skončila na třetím místě. V jednotlivých závodech byla osmnáctkrát na nejvyšším stupínku.