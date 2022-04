Simon Fourcade se zastal vyloučených Rusů, Pidručnyj ho i s bratrem poslal "do háje"

Bývalý francouzský biatlonista Simon Fourcade se zastal ruských závodníků, kteří byli kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeni z mezinárodních závodů.

Francouzské rozhlasové stanici RMC Sport řekl, že tento krok považuje za kontraproduktivní a mezinárodní federace IBU by ruské sportovce neměla ostrakizovat. Jeho názory narazily na velký odpor ukrajinského biatlonisty Dmytra Pidručného, který aktuálně brání svou vlast se zbraní v ruce.

IBU kvůli napadení Ukrajiny potrestala nejen Rusko, ale i spřátelené Bělorusko. Sympatie Simona Fourcadea vůči potrestaným ruským sportovcům začaly na juniorském mistrovství světa, kde byl jako kouč svědkem zákazu startu ruských závodníků po vypuknutí války na Ukrajině. Tvrdí, že za invazi nařízenou vládou své země nejsou sportovci zodpovědní. "Neznamená to, že bych nějak podporoval ruskou vládu a to, co teď dělá. Jen jsem chtěl ukázat, že si velmi dobře uvědomujeme, že oni nenesou vinu, a že to můžeme oddělovat," řekl.

Nelíbí se mu ani tlak na ruské závodníky, aby otevřeně vystoupili proti invazi na Ukrajinu, kterou Rusko označuje jako speciální vojenskou operaci. "Mají hodně co ztratit včetně své svobody," poznamenal.

Pidručnyj v ostré reakci na sociálních sítích pod svou fotografií ve vojenském poslal "do háje" nejen Simona, ale i jeho slavnějšího bratra Martina Fourcadea. "Doufám, že vaše děti nikdy nezažijí tu bolest, kterou trpí ukrajinské děti. Děti, které opustily své domovy, které slyšely výbuchy, které viděly, jak jsou jejich matky znásilňovány a kterým vraždili příbuzné," napsal.

Ruští ani běloruští biatlonisté se podle něj nedistancují od kroků svých vlád na Ukrajině. "Od začátku války mi jenom jeden ruský sportovec napsal, aby mi řekl, že se stydí za to, co jeho země dělá, ale bojí se o sebe a svou rodinu, a proto se nevyjadřuje veřejně. Pro mě ticho od ruských a běloruských sportovců znamená, že si vybrali podporu války," uvedl. Doplnil, že lituje, že v minulosti podporoval Martina Fourcadea.

Sedminásobný vítěz Světového poháru Martin Fourcade se ohradil. "Rozumím tvému rozčilení a smutku, ale nedává ti to právo napadnout někoho, protože nesouhlasíš s tím, co řekl jeho bratr. A kdyby sis toho nevšiml, moje jméno je Martin a já jsem žádný rozhovor v poslední době nedával," řekl.