Šest medailí v řadě je pohádka, říká Koukalová. Puskarčíková odmítá titul nejrychlejší pistolnice

před 1 hodinou

Šest medailí za sebou. Česká biatlonistka Gabriela Koukalová prožívá v této sezoně úžasnou sérii, která ji pojistila žlutý dres pro vedoucí ženu Světového poháru. Po stříbrném stíhacím závodu v Ruhpoldingu přiznala, že ji tento "kostým" dodává velkou energii. Šestá Eva Puskarčíková zase odmítá lichotky na její superrychlou střelbu.

Ruhpolding - Když se v Oberhofu minulý týden poprvé oblékla do žlutého dresu pro světovou jedničku, mluvila opatrně, prý na křišťálový glóbus nemyslí. V Ruhpoldingu ale Gabriela Koukalová získala ve stíhacím závodě už šestou medaili v řadě a na boj o vítězství ve Světovém poháru už si zase začíná zvykat.

"Jsem moc spokojená. Šesté stupně v řadě, to je paráda, to je pohádka. I když to dobře nezačalo. Hned na úvod dvě chyby. Ale pokazila i Laura a pro mě to byla taková podpora, že v tom nejsem sama. Snažila jsem se pak soustředit na sebe a nenechat se vyhodit z rytmu. Zdá se, že to byla dobrá taktika," cituje slova stříbrné medailistky web českého biatlonu.

Pak už totiž loňská vítězka křišťálového glóbu pálila přesně do všech terčů, postupně se osamostatnila na druhém místě za Kaisou Mäkäräinenovou a především s poslední stojkou si poradila mazácky.

"Poslední položka byla skvělá. Říkala jsem si, mám náskok, musím využít těch pár vteřin, jsem přeci jen ve výhodě a holky se budou snažit ještě zlepšit tu svoji střelbu, aby mě doskočily a můžou dělat chyby, takže spíš by měly zmatkovat ony… Jsem ráda, že to tak vyšlo a štěstí stálo při mně," uvedla.

Druhým místem v nedělním závodě udržela první místo v průběžném hodnocení seriálu před v Ruhpoldingu dvěma zlaty ověnčenou Finkou a tedy i speciální "kostým" v podobě žlutého dresu. Na začátku sezony sice Koukalová hlásila, že po zkrácené letní přípravě neví, co od sebe čekat a na křišťálový glóbus nemyslí, ale teď už si stejně jako loni začíná pomalu zvykat.

"Startovat se žlutým číslem je povzbuzující. Dodává to pozitivní energii pro další starty. A na ty se už hrozně těším, i když ta síla a energie mi chybí. Závodivost ale ve mně pořád je. Tak hurá do dalších závodů," hecuje se.

Puskarčíková: Rychlá střelba? Standard

Velkou pochvalu ale po nedělní stíhačce zaslouží i Eva Puskarčíková, která minula na střelnici jediný terč a polepšila si ze čtrnáctého na šesté místo. České barvy tak měly na širším pódiu hned dvojnásobné zastoupení.

"Za finiš ten jsem moc ráda, protože to bylo strašně těžký. Je to už třetí závodní den v řadě a ten sníh nebyl vůbec rychlý. Při závěrečné položce jsem byla v takovém tunelu, že jsem vůbec nevnímala dění kolem, ani samu sebe," zhodnotila závod Puskarčíková.

Její doménou je v letošním ročníku především někdy až neuvěřitelná rychlopalba. V neděli měla z celého startovního pole druhý nejrychlejší střelecký čas. Biatlonistce z Harrachova to ale ani tak výjimečné nepřijde.

"Těší mě, že se mi snad podařilo přenést do závodů něco z toho letního tréninku střelby. Všichni mi sice říkají, ty jsi byla jedna z nejrychlejších, ale já to tak nevnímám, mně to přijde jako standard," dodává.

autor: Miroslav Harnoch | před 1 hodinou