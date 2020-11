Sedm týdnů bez rodiny. Krčmář už neuvidí ani přítelkyni, musela by do izolace

Začátek nové specifické sezony se rychle blíží a u většiny biatlonových reprezentantů už probíhá dlouhé odloučení od nejbližších. Tentokrát to mají v rámci specifické postkoronavirové sezony ještě složitější, než bývá obvyklé. Domů se podívají až na Vánoce.

Michal Krčmář. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Ondřej Moravec se letos rozhodl jinak. Zatímco většina členů elitního výběru zamíří rovnou ze závěrečného soustředění ve švédském Idre do dějiště prvních závodů Světového poháru ve finském Kontiolahti, zkušený reprezentant se ještě na pár dní podívá domů do Letohradu za rodinou.

"Před deseti lety bych zůstal na severu, teď na to nahlížím trochu jinak," přiznává šestatřicetiletý Moravec v rozhovoru po web českého biatlonu.

"Když to řeknu ošklivě, tak manželka je na mou nepřítomnost zvyklá. Ale děti to berou hůř. Když jsem odjížděl a vezli mě na letiště, dcera najednou začala brečet. Pro nikoho to není lehké," vysvětluje dvojnásobný otec. V roce 2016 se mu narodila dcera Rozálie, o dva roky později přišel na svět syn Ondřej.

Držitel tří olympijských medailí a šesti cenných kovů z MS odcestuje ze Švédska do Čech 20. listopadu. Už o čtyři dny později se ale vydá do Finska, kde se 28. listopadu postaví na start vytrvalostního závodu na dvacet kilometrů.

Podobný plán platí i pro tři další reprezentanty: Markétu Davidovou, Adama Václavíka a Jakuba Štvrteckého.

Moravec už si loni pohrával s myšlenkou na konec kariéry po vzoru vrstevníka a kamaráda Michala Šlesingra. Nakonec se ale nechal přemluvit. A mluvilo se o tom, že bude mít přece jen o něco volnější režim, aby mohl trávit více času s rodinou.

Dlouholetá opora národního týmu ale odmítá, že by sport stavěla na druhou kolej nebo mu nedávala maximum. Naopak v epizodním návratu domů hledá pozitiva. "Hlava si trochu odpočine. Můžu biatlon na chvíli vytěsnit a po návratu se na něj o to víc soustředit. Čtyři dny jsou dost, abych dokázal zrelaxovat," říká.

Celý tým dodržuje přísná bezpečnostní opatření kvůli možné nákaze koronavirem a Moravec si uvědomuje riziko spojené s cestou. Ani to ho však nezastaví.

"Nebýt doma dva měsíce mi přijde jako strašně dlouhá doba. Kvůli tomu to riziko podstoupím. Věřím, že to dobře dopadne," podotýká biatlonista.

Jeho mladší kolega Michal Krčmář domů nepojede. Ne v současné situaci. "Nebýt koronaviru, asi bych se vrátil do Čech. Načerpal bych energii, potkal bych se s blízkými a odreagoval se. Teď pro mě cesta domů ztrácí význam," vysvětluje devětadvacetiletý závodník.

Bude tak mezi těmi, kteří stráví bezmála sedm týdnů mimo domov. Ve Švédsku je od začátku listopadu.

"Kdybych jel domů, stejně bych byl zavřený v bytě. Nechci riskovat kontakt s rodinou. Ušetřím jednu cestu domů, což je pro tělo fajn," vyjmenovává Krčmář své důvody.

Návštěvou by navíc zkomplikoval život přítelkyni. "Pět dní před mým příjezdem by měla být v izolaci a úplně nejlepší by bylo, kdyby šla i na test, abychom měli jistotu. Ale i ona potřebuje pracovat a pohybovat se mezi lidmi," říká stříbrný olympijský medailista.

Doma ho tak mohou očekávat až 20. prosince večer po posledním závodu v rakouském Hochfilzenu.

"Je to drsné, nějakých 47 dní pryč. Ale není to poprvé. Nejsem ten typ, který by z toho byl zničený. Týdny a závody jdou rychle za sebou. A existují videohovory, akorát doma nebudu fyzicky."

Podobně dlouhé odloučení Krčmář zažil před čtyřmi lety. "Myslím, že jsme tehdy před sezonou zůstávali s Gabčou (Koukalovou) na severu sami se dvěma trenéry. Navíc teď ani nejsme ve Finsku, v tom Vuokatti, kde byla furt tma. V Idre i vyjde sluníčko, je tu hezky," končí Krčmář pozitivně.

Světový pohár v biatlonu bude mít podle plánu v tomto kalendářním roce čtyři díly, ale nakonec pouze ve dvou dějištích, a to kvůli minimalizaci cestování v době pandemie.

Nová sezona začne podle plánu 27. listopadu v Kontiolahti. Ve Finsku biatlonisté zůstanou ještě následující týden a odjedou tam závody, jež měly být původně ve švédském Östersundu.

Obdobně pak v prosinci dva díly uspořádá Hochfilzen, o své závody přijde francouzské Annecy.