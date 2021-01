Jsou bez medailí a ministr sportu zuří. Ruský biatlon prožívá nevídanou krizi

Jako by nestačilo, že kvůli táhnoucí se dopingové aféře jsou v nemilosti veřejnosti. Teď se ruským biatlonistům klíží reprezentace i zevnitř. Už neuvěřitelných 39 závodů nezískali medaili, ministr sportu nešetří kritikou trenérů a největší hvězda Alexandr Loginov raději trénuje sám.

Naposledy loni v únoru ještě na mistrovství světa v Anterselvě se ruští fanoušci mohli radovat z toho, že se jejich závodník ocitl na stupních vítězů v biatlonovém závodě. Od té doby se před nimi pokladnice s cennými kovy zamkla a trápí je nekončící krize.

Mezi muži je v letošním průběžném hodnocení sezony nejlepším Rusem Alexandr Loginov, kterému patří v žebříčku až 15. příčka, mezi ženami je situace ještě tragičtější, nejvíc bodů dosud posbírala až 26. v pořadí Irina Kazakevičová.

"Je to katastrofální situace. Jsou to samozřejmě systémové chyby v přípravě. Měli bychom si na jaře promluvit o kvalifikaci trenérů i o dispozicích sportovců. Měl by přijít nový šéftrenér i prezident svazu. Teď neexistuje jedno řešení, kterým spasíme ruský biatlon," řekl agentuře Tass ruský ministr sportu Oleg Matycin.

Současný šéf ruské biatlonové unie Viktor Majgurov prosí na dálku fanoušky i ministra o trpělivost, trenér národního týmu Valerij Polchovskij zase věří, že už tento víkend v Oberhofu se forma jeho svěřenců začne obracet k lepšímu.

"Saša Loginov už zase našel sílu, před dalšími závody je důvod k optimismu," prohlásil kouč, který bude snažení biatlonistů sledovat jen u televize, protože byl pozitivně testován na koronavirus.

Rozpaky ale v ruské reprezentaci budí i fakt, že Loginov netrénuje s národním týmem, ale připravuje se individuálně.

"Odjel na vlastní soustředění do Saratova z osobních důvodů a my jsme jeho rozhodnutí respektovali. Podstatné je, že jde jeho forma nahoru," mlžil Polchovskij.

Televize vypsala odměnu

Jeho slova o tom, jak si je jistý formou týmové jedničky, když trénuje stovky kilometrů daleko, tak v očích fanoušků postrádají váhu. "Vím, že nás budou i nadále kritizovat, jediné, co jim můžu slíbit, je, že v Oberhofu uděláme všechno pro to, aby měli radost," krčí rameny trenér.

Za hranici absurdity se pak vydala ruská televize Match TV, která nejprve vypsala odměnu 100 tisíc rublů (necelých 30 tisíc korun) pro prvního ruského biatlonistu, který získá medaili. To je ovšem částka, kterou si ve Světovém poháru vyjedou i závodníci na 15. místě.

Korunu bizarním nápadům nasadil komentátor stejné stanice Dmitrij Gubernijev známý například tím, že v době sporů Martina Fourcada s Loginovem označil francouzskou hvězdu za "svini", a to v přímém přenosu.

Tentokrát se Gubernijev vytasil se sázkou, že bude pojídat kusy oblečení, dokud ruští závodníci nevyskočí na pódium. V Hochfilzenu tak musel před kamerami pojídat vlastní rukavici, pro Oberhof si dal ještě těžší úkol, a to polknout hned celou botu.

Bývalý šéf ruského biatlonu Vladimir Dračev v obavách z další trapné chvilky raději nechal připravit komentátorovi botu z čokolády.

"Neznamená to, že nemám víru v náš tým, ale botu jsem nechal vyrobit z té nejkvalitnější čokolády tak, aby nic neohrozilo zdraví našeho oblíbeného komentátora," napsal na Instagramu.

Mírným důvodem k optimismu v ruském táboře můžou být výsledky vánoční exhibice v německém Ruhpoldingu, kde tradiční závod smíšených dvojic vyhrál právě právě pár "sborné" Jevgenije Pavlovová a Matvej Jelisejev. Nutno ale jedním dechem dodat, že účast odmítly reprezentace Francie a Norska.