Přiznejme si, že český biatlon není na vrcholu, říká Hamza. Nové Město zasype štěpkou

Jeden vrchol sezony je pryč, druhý před nimi. Čeští biatlonisté se z mistrovství světa v Anterselvě vrátili se dvěma nečekanými bronzy, další motivací je pro ně domácí zastávka Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Šéf biatlonového svazu Jiří Hamza úspěch reprezentantů nepřeceňuje a raději se soustředí, aby zvládl pořadatelství závodů.

Jak hodnotíte uplynulé mistrovství světa?

Někde jsem četl, že jsme získali zhruba o dvě medaile víc, než jsme očekávali. A to je celkem trefné. Samozřejmě jsme si placku přáli, já v ni věřil. Měli jsme výsledky lepší i horší. Jsme pořád v nějakém přerodu. Nemá smysl si říkat, že jsme na vrcholu. Směřujeme k olympiádě 2022. Ukázali jsme v minulosti, že se na velké akce připravit umíme.

Jste spokojený s tím, jak generační výměna probíhá? Přece jen v Anterselvě z mužů nejvíc zazářil pětatřicetiletý Ondřej Moravec.

V juniorských kategoriích máme spoustu talentů. Od Mikuláše Karlíka, Milana Žemličky a Víti Horniga čekáme, že generační linii udržíme. Věděli jsme, že to jednou bez Michala Šlesingra a Ondry Moravce budeme muset zvládnout. Nikdo si neuvědomuje, že bez Gabči Koukalové a Verči Vítkové jsme v ženské štafetě byli čtvrtí. To je skvělý úspěch. I proto jsem po tomhle MS spokojený.

Končí také Michal Šlesingr, máte pro něj připravenou rozlučku? Třeba už v Novém Městě příští týden?

Budu trochu tajemný. Ale chceme se s ním rozloučit tak, jak si zaslouží. Můžu prozradit, že to bude tak trochu v jeho stylu.

Počítáte s ním do budoucna v realizačním týmu?

Když Boušek bude mít zájem, tak mu rozhodně dveře nepřibouchneme. Stejně tak Ondra Moravec. Pro český biatlon toho oba v minulosti udělali tolik, že si rozhodně zaslouží, abychom jim dali prostor. U Ondry to vidím na trénování, u Michala spíš na kverulování. Je svými postoji známý, což je dobře, je zásadový. Umím si ho představit v nějaké manažerské pozici na svazu.

Jak jste na tom s přípravami týden před startem Světového poháru ve Vysočina Areně?

Jsme připraveni, dolaďujeme poslední detaily. Hlavně se připravujeme na mokrou variantu. Máme připravených deset náklaďáků štěpky, aby se nám lidi neutopili v bahně. Navzdory teplému počasí ale máme sněhu dostatek a závody se uskuteční.

Máte zprávy, jestli dorazí všechny reprezentace včetně Rusů s Alexandrem Loginovem, kterému kriminalisté prohlíželi v Anterselvě osobní věci kvůli dopingovým podezřením?

Mělo by dorazit asi 300 závodníků a 300 členů doprovodu. Všichni jsou zaregistrovaní včetně Rusů. Loginov by se do Nového Města měl chystat, upřímně teď nevidím důvod, proč by neměl.

Bojíte se, že můžou závody ovlivnit opatření související se šířícím se koronavirem?

Budeme obezřetní, sledovat to a plnit pokyny státní správy, abychom nemuseli nic měnit na předpokládaném scénáři. Netrpělivě tedy budeme čekat na pondělí a uvidíme, co nám z toho vyplyne. Problém je, že žádná pojišťovna vás ani na tyto věci nepojistí, a to máme rozpočet asi na 65-70 milionů korun.

Mohly by se závody například úplně zrušit?

Zatím nemáme žádnou konkrétní představu, musíme čekat na to, co nám nařídí stát. Věřím, že nám nebude nařizovat nic, ale musíme být připravení a zodpovědní, je to náš úkol jako pořadatele. Uvidíme, co se stane za týden, a je třeba na to operativně reagovat. Chceme kooperovat se státem, krajem a sám jsem ve styku s hejtmanem, který byl i na Bezpečnostní radě státu. Není to žádná sranda, jde o zdraví lidí, takže musí jít ruku v ruce stát s organizátorem.

Počítáte tedy s variantou speciálních hygienických opatření?

Samozřejmě. Chceme proto fanoušky poprosit, aby dorazili do areálu s předstihem, pokud nastanou nějaká speciální opatření, ať se dostanou do areálu včas.

Jak důležité je pro vás, aby Světový pohár na Vysočině proběhl bez komplikací vzhledem k zářijové kandidatuře na pořádání MS 2024?

Bude hodně důležité, jak závody zvládneme. I když přesto si myslím, že máme solidní šanci, abychom šampionát získali.

Už víte, které destinace budou vašimi rivaly?

Určitě se někdo objeví. Myslím si, že to zkusí Minsk. Mluví se o švýcarském Lenzerheide. Nevím, co plánuje například Oslo. Maximálně ovšem mohou být tři kandidáti.

Kvůli mistrovství plánujete renovaci Vysočina Areny. Už máte konkrétní představy, jak by měl stadion vypadat?

Až to budeme mít nakreslené, dáme vám přesně vědět. Do budoucna chceme mít co nejmíň mobilních staveb. Taháme věci tam a zpátky, takže se utrácí spousta peněz za dopravu. Vidíme, že využitelnost tam je, takže se pevné stavby zaplatí. Hlavně, aby byl komfort pro diváky. Chceme mít na stadionu kapacitu 20 tisíc diváků.

Může vám v tomto ohledu pomoci nově vzniklá Národní sportovní agentura?

To je asi hlavně otázka pro Milana Hniličku (šéfa NSA, pozn red). Já jsem s ním mluvil, řekl jsem mu nějakou svou vizi, rád bych, aby byl biatlon jednou z preferovaných oblastí sportu. Nicméně zatím neznám priority vládní agentury, nikde to není na papíře. Přece jen fungují teprve krátce, takže nás důležitá jednání teprve čekají.