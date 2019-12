Dusno u biatlonistů. Reprezentanti kritizovali servismana, hvězda Davidová ho hájila

Už to dál nešlo. Frustrace se hromadila, a tak se čeští biatlonisté rozhodli obměnit servisní tým. Dosavadního šéfa přes lyže Tomáše Žídka nahradil Vojtěch Prášil. Závodníci si od toho slibují návrat důvěry v přípravu běžek.

Tři sezony vládl českému servisnímu týmu Čechokanaďan Tomáš Žídek. Zkušený chlapík, který emigroval z Československa v 80. letech přes oceán a vzal si švédskou biatlonistku. O lyže se českým závodníkům přišel starat v době, kdy vrcholila zlatá éra Gabriely Koukalové a tým zainvestoval dokonce do servisního kamionu.

Loni už ale spolupráce skřípala. "Během sezony jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat. I když jsme v některých závodech nebyli s lyžemi spokojení, nechtěli jsme to pouštět ven, ale po závodu s hromadným startem v Ruhpoldingu už jsem to nevydržel a sám v sobě jsem trošku bouchnul a zasáhl jsem do toho," uvedl v rozhovoru pro ČT sport Michal Krčmář.

Špatné běžecké časy provázely české biatlonisty v průběhu celé sezony. Ne vždy to zjevně bylo způsobené mizernou kondicí.

"Když do toho od začátku musíte bušit víc než ostatní, protože lyže nejsou optimální, tak se to pak podepíše ke konci závodu," vysvětlil stříbrný medailista z her v Pchjongčchangu.

Právě v Ruhpoldingu byl rozdíl mezi výkony českých reprezentantů a zbytkem pole nejmarkantnější. Moravec i s čistou střelbou skončil až patnáctý, Krčmář s jednou minelou osmnáctý. Lyže zkrátka nejely, a Češi tak ztratili v servisní tým důvěru.

"Když to dojde tak daleko a člověk jim nevěří a všechno musí přetestovávat sám - to je špatný," nechal se slyšet Ondřej Moravec.

Nešlo jen o zkušené harcovníky, potíže se špatnou mázou měli i mladší biatlonisté.

"Ze začátku byly lyže dobré. Mazal nám i na juniorském šampionátu a tam to bylo super. Struktury ale neobměňoval, pořád si stál za svým. Postupem času to asi udělal svět líp a už to úplně nefungovalo," myslí si Jakub Štvrtecký.

Jediný, kdo si nemohl na lyže stěžovat, byla Markéta Davidová. Ta v závodech předváděla skvělé běžecké časy.

"Jsem asi jediná, která vůbec neměla ze sezony pocit, že by se servis nevedl.

Mně lyže jezdily dobře a fungovalo to. Mám Toma Žídka strašně ráda a myslím si, že je to férový a fajn chlap. Tyhle myšlenky jsem úplně nesdílela," přiznala současná česká jednička.

Servisní tým od nové sezony tvoří čtyřčlenná pracovní skupina pod vedením Vojtěcha Prášila. Mají za cíl co nejvíc komunikovat se závodníky a lyže pořádně testovat.