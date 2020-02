Střelba bomba la bomba. Vyplácí se, co děláme, raduje se na MS trenér Gjelland

Biatlon je podle norského kouče českého týmu jednoduchý. I před startem dnešního sprintu na mistrovství světa Egil Gjelland svým svěřenkyním řekl, ať jdou a závod odpracují. Lucie Charvátová jeho slova v Anterselvě do puntíku naplnila a vybojovala překvapivý bronz.

"Odvedla dobrou práci. Snažil jsem se jí vysvětlit, že v biatlonu je vše možné. A teď má medaili na mistrovství světa. Její potenciál je na této úrovni nebo ještě výš. Je to jednoduché, udělala dobře svou práci," řekl Gjelland novinářům.

Sedmadvacetiletá Charvátová se dokázala párkrát v kariéře dostat do desítky v závodu Světového poháru. Známá ale spíše byla jako biatlonistka s častými výkyvy, především na střelnici. "To není důležité. Snažíme se pracovat a pomoci každému, aby byl dobrý závodník. To je důležité," uvedl Gjelland.

Na střelnici položila Charvátová základ k bronzu. Minula jen jednou, přičemž vstoje střílela čistě a jen 22 vteřin. "To je střelba bomba la bomba! Víme, že to umí a že to občas dokáže. Střílela neuvěřitelně dobře," chválil norský trenér.

Ve čtvrtek se Eva Kristejn Puskarčíková a Markéta Davidová podílely na bronzu smíšené štafety. O den později si stejný kov na krk pověsila Charvátová. Všem Gjelland před startem říkal stejná slova: "Prostě jděte a zmákněte to. Nepřemýšlejte, prostě to odpracujte. Biatlon je jednoduchý, když to dokážete."

Loni na mistrovství světa se Češkám nedařilo. Gjelland ale věří své práci a je rád, že se to začíná ukazovat. "Vyplácí se, jak pracujeme, co děláme. Není lehké změnit mentalitu a trénink za jediný rok, ale jsme na správné cestě," řekl.

Výkony biatlonistek dávají naději na slušný výsledek i do štafety žen. Jen bude potřeba přesvědčit Charvátovou, že i ve štafetě může zajet dobře. Většinou je nezvládá, jako třeba letos v Ruhpoldingu, a vyhlásila, že štafety nechce jezdit.

"Hlavní věc je, že ve štafetách nemá sebedůvěru, a to jsme se snažili změnit. A pomoci jí to změnit. To je stejné pro všechny, když se něco nedaří, tak se s tím vyrovnat. Není to jednoduché," řekl Gjelland a věřil, že bronz ze sprintu Charvátové pomůže. "Jasně, když uděláte takový závod, tak vám to vrátí sebedůvěru," doplnil.