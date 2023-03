Pláč Soukalové i euforie smíšené štafety. Nové Město psalo biatlonové dějiny

Nové Město na Moravě opět přivítá běžce na lyžích s malorážkami na zádech. Je to přitom už deset let, co právě na tomto místě vypukla česká biatlonová horečka. Připomeňte si nejsilnější momenty, které Vysočina Arena pamatuje.

