Ostrostřelec Tomba dává biatlonistům naději. Ale je to slávista, zlobí se Krčmář

Nebojí se, do všeho jde naplno. Možná proto získal přezdívku Tomba la Bomba. Usměvavý biatlonový junior Tomáš Mikyska v neděli ukázal, že v něm má reprezentace slibnou naději pro budoucnost.

Už na předsezonních testovacích závodech vypadal dvacetiletý odchovanec Letohradu slibně. Hlavně na střelnici si nezadal s mnohem staršími a zkušenějšími kolegy. I proto ho trenér Ondřej Rybář vzal na první dva týdny závodů do finského Kontiolahti.

Po zkušebním sprintu, kde skončil na 60. místě, dostal důvěru v neděli rozjet mužskou štafetu.

"Tomča tu od začátku střílí dobře. Dokázal se vyrovnat i s těžkými podmínkami, které panovaly během tréninků. Nemyslím si, že by neměl zvládnout první úsek. Na tom by se nemuselo jet v tak vysokém tempu, což by pro něj jako pro mladého závodníka mohla být výhoda. Ale kolikrát je to naopak, že to někteří nakopnou hned od začátku," věřil mu Rybář před závodem.

A věděl proč. Mladý milovník počítačových her se s úvodním úsekem vůbec nemazal, vyčistil všechny terče a předával Ondřeji Moravcovi na krásném sedmém místě.

"Snažil jsem se jet s těmi vepředu a vyšlo to. Snažil jsem se hlídat si střelbu, hlavně na stojce jsem byl hodně nervózní. Jsem spokojený, co jsem zajel," prohlásil poté v rozhovoru pro ČT Sport.

Jeho vrstevníci z biatlonového klubu mu začali Tomba la Bomba podle slavného alpského lyžaře Alberta Tomby. Podle trenéru se prý do výzev, které před sebou má, vrhá po hlavě stejně jako ze svahu legendární Ital.

"Zvládnout takhle první úsek na štafetě na svěťáku znamená, že je to člověk, který je pro český biatlon budoucností," chválil Mikysku Rybář.

A slova chvály pro něho měl i jeho spolubydlící v reprezentaci Michal Krčmář. "Skvělý debut Mikyse ve štafetě, 7. místo bereme, ale příště to musíme posunout," napsal na Twitter.

Oba biatlonisti si padli do noty a pojí je láska k fotbalu. "Je to s ním v pohodě, ale někdy mě štve," culil se Mikyska v rozhovoru pro web českého biatlonu.

V neděli večer, kdy nejvyšší česká fotbalová liga nabídla derby pražských S, byli totiž tak trochu na ostří nože. "Tomáš Mikyska je dobrej kluk… až na to, že to je slávista," rýpl si sparťan Krčmář.

Jestli měl ale pak na pokoji někdo důvod k úsměvu, byl to právě biatlonový junior. Slavia vyhrála jasně 3:0.