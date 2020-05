Hvězda biatlonu přišla o iluze: Olympiáda je falešná, do Číny jsem nechtěla dvojnásob

Olympijské hry byly pro Lauru Dahlmeierovou celoživotním sportovním snem. Když se jich ale před dvěma lety dočkala, zažila zklamání, jehož hořkost nepřebil ani zisk dvou zlatých a jedné bronzové medaile.

Právě tato nečekaná, ale o to nekompromisnější ztráta iluzí byla jedním ze střípků vedoucích k zásadnímu rozhodnutí. Německá biatlonová superhvězda ukončila profesionální kariéru už po loňské sezoně, v pouhých pětadvaceti letech.

O svém myšlenkovém podhoubí, na jehož základě se vzdala nemalé šance stát se jednou z nejlepších biatlonistek historie, se Dahlmeierová před nedávnem rozpovídala pro německý deník sport.de.

"Vždycky mi bylo jasné, že biatlon nebudu v mém životě věčně. A po Pchjongčchangu mi bylo jasné, že už nikdy nepojedu na olympiádu," prohlásila v rozhovoru.

Na hrách v Jižní Koreji Němka zářila. Ovládla sprint, zlato si na krk pověsila i po stíhacím závodě. Ve vytrvalostním klání přidala do své sbírky bronz. Sportovně zajela "dokonalé závody", jak sama říká. Jinak jí ale obří sportovní svátek nijak neučaroval, naopak.

"Olympiáda je nejlepším a největším vrcholem, když se na ni podíváte zvenku. Když ji zažijete, je úplně jiná, než jste si představovali. Tak nějak falešná," podotkla Dahlmeierová.

Sice byla vděčná, že si účastí i medailovou žní splnila velké sny, uvnitř jejího srdce ale mezi sebou válčily smíšené pocity. A ty negativní nakonec přece jen zvítězily.

"V Pchjongčchangu se závodilo na golfovém hřišti a podle toho to taky vypadalo. Ze sportovního hlediska to byl úplně jiný standard, než na který jsme byli zvyklí ze Světového poháru. Celé to bylo hodně nafouklé, na místě bylo mnoho lidí, kteří se sportem nebo biatlonem neměli nic společného. Jako sportovec jsem to nevnímala dobře," odhalila Němka svůj pocit.

Olympiáda pro ni rázem přestala být lákavým sportovním festivalem. "Sport tam ve skutečnosti není v popředí," dodala.

Šestadvacetiletá rodačka z Garmisch-Partenkirchenu rok po olympiádě ukončila kariéru, její rozhodování by přitom nebylo tak jednoduché, kdyby se další hry konaly jinde, než znovu v Asii.

Dahlmeierová se zařekla, že podobnou zkušenost si v Pekingu v roce 2022 stoprocentně zopakovat nechce.

"Nebylo to jen o tom, ale přece jen to moje rozhodnutí trochu usnadnilo. Podvědomě mi na tom asi záleží. Je škoda, že se olympijské hry konají někde, kde je minimum diváků a žádné vzrušení. Kdyby olympiáda byla třeba v italské Cortině nebo někde v alpském regionu, určitě bych o tom přemýšlela víc. Rozhodování by bylo mnohem obtížnější," vysvětlila patnáctinásobná medailistka ze světových šampionátů.

Dahlmeierová si nyní dělá trenérskou licenci a u sportu, který ji proslavil, chce do budoucna zůstat. Trénování národního týmu ve Světovém poháru ale prozatím vylučuje. Od biatlonového cirkusu si prý potřebuje na nějaký čas odpočinout.