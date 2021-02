Loni to bylo veselejší. Biatlonisté dojeli ve smíšené štafetě jedenáctí

Čeští biatlonisté zahájili mistrovství světa v Pokljuce jedenáctým místem ve smíšené štafetě. Kvarteto Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Markéta Davidová, Lucie Charvátová marně usilovalo o obhajobu loňského bronzu a po nevydařené poslední střelbě přišlo i o umístění v první desítce.

Zlaté medaile získalo potřetí v řadě Norsko. Čtveřice Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová porazila v závodu na 4×7,5 km druhou štafetu Rakouska o 27 sekund. Bronz vybojovalo Švédsko.

Röiselandová získala desátý titul v kariéře a na druhém místě historických tabulek se dotáhla na Rusku Jelenu Golovinovou. Více zlatých medailí má mezi ženami jen Němka Magdalena Neunerová (12). Johannes Thingnes Bö přidal do sbírky už jedenáctý titul a o jeden překonal svého bratra Tarjeiho.

Norové potvrdili svou dominanci v současném biatlonu. Ve štafetě nasadili první dva muže a první dvě ženy průběžného hodnocení Světového poháru. "Tak co by člověk chtěl. Je to odraz jejich výkonnosti," glosoval jejich počínání Krčmář.

Ten se mezi elitu vrátil po prodělaném covidu a mistrovství Evropy a vinou tří dobíjení na stojce na druhém úseku příliš nevylepšil pozici českého týmu. "Myslím si, že úsek dobrý, až na tu stojku. Byl jsem tam zbytečně zbrklý, lítalo mi to všude po všech čertech. Ale potřebuju to ještě vyhodnotit," řekl.

Štafetu posunul o dvě místa z osmnácté pozice, na které mu předával Moravec. Ten nabral na úvodním úseku minutové manko. Hodně času ztratil už při střelbě vleže, i když jen jednou dobíjel. "Vzpříčil se mi tam náboj, takže jsem ho tam dával dvakrát. Ten čas odpovídal víceméně dvěma dobitím. Předek mi ujel, škoda," posteskl si. Na trati ve svých 36 letech spíš bojoval. "Lyže jsme měli super, musím pochválit servis. Ale necítil jsem se dobře," řekl.

Po mužských úsecích posunula Česko na devátou příčku Davidová, která dobíjela jen jednou vleže. "Za jedna je docela v pohodě střelba. Doufám, že se ještě rozjedu, že se mi pojede líp příště. Když člověk potřeboval někoho předjet, tak si musel vystoupit ze stopy a vedle to moc nejelo," řekla k závodu, který se jel za hustého sněžení.

Ženy navíc jely místo obvyklých štafetových šesti tentokrát také 7,5 kilometru. "Bylo to znát, nejsme na to zvyklé. Je to jiné než sprint, člověk se v té štafetě snaží něco dojíždět. Když ten sprint jede člověk sám, tak si to nějak rozvrhne a jede. Tady je to zrádnější," řekla.

Pak sledovala, jak finišmanka Charvátová mířila po střelbě ve stoje na dvě trestná kola. "Loni to bylo veselejší, co se dá dělat…," poznamenala Davidová.

Charvátová v loňské bronzové sestavě nahradila Evu Puskarčíkovou a jako obvykle ve štafetách jí náhradní náboje nestačily. "Trošku jsem tam laborovala na začátku s pozicí, protože podložky lehce klouzaly. Ale nepřišlo mi, že bych dělala něco špatně," přemítala.

Česko v cíli za vítězným za Norskem zaostalo o rovné tři minuty. Na velké akci skončilo ve smíšené štafetě mimo elitní desítku poprvé od roku 2011, kdy bylo na MS rovněž jedenácté.

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce - smíšená štafeta (4×7,5 km):

1. Norsko (Laegreid, J.T. Bö, Eckhoffová, Röiselandová) 1:20:19,3 (0 trest. kol + 11 dobíjení), 2. Rakousko (Komatz, Eder, Zdoucová, Hauserová) -27,0 (0+2), 3. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, Perssonová, H. Öbergová) -30,6 (0+8), 4. Ukrajina -31,1 (0+8), 5. Francie -46,2 (1+10), 6. Itálie -58,9 (0+6), 7. Německo -1:04,9 (0+11), 8. Kanada -2:06,0 (0+6), 9. Rusko -2:11,4 (2+9), 10. Švýcarsko -2:38,5 (1+9), 11. ČR (Moravec, Krčmář, Davidová, Charvátová) -3:00,0 (2+9).