Neúspěch biatlonistů? Mějte trpělivost, výsledky nemusí přijít hned, nabádá Hamza

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Michal Krčmář ve smíšené štafetě na Světovém poháru biatlonistů v Pokljuce. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Bude biatlon táhnout bez Gabriely Koukalové? Porozumí si závodníci se zahraničními trenéry? Projeví se novinky v přípravě na výsledcích? To jsou otázky, které se z českého pohledu nabízely před startem nové biatlonové sezony. V neděli se po nevalných představeních štafet v Pokljuce možná objevily na čelech fanoušků vrásky. Ve středu jsou ale na programu první individuální závody.

Vedení českého biatlonu zůstává na startu nového olympijského cyklu klidné.

"Prošli jsme dost zásadními změnami, jak na poli trenérském, tak i v závodnických týmech. Všechno jsme provedli po konzultaci se sportovním ředitelem Ondrou Rybářem tak, abychom nastavili nějakou perspektivu směrem k olympiádě v Pekingu," vysvětlil prezident Českého svazu biatlonu a viceprezident IBU Jiří Hamza.

Mužská i ženská reprezentace si prošly revolucí. V obou týmech je po jednom Norovi na trenérském postu. Vítkovou a spol. vede Egil Gjelland, u mužů asistuje Anders Magnus Bartli.

"Sáhli jsme trochu do neznáma, ale myslím, že pořád je v reprezentačních týmech skvělá parta i přes nějaká mediální zaváhání, která jsme prožívali na jaře," narazil Hamza na kauzu kolem kontroverzní knihy Gabriely Koukalové.

S novými kouči přišly i novinky v přípravě. Ženy trénovaly v kratších blocích, ale o to intenzivněji a efektivněji, muži pracovali na technice běhu a se střelbou jim poprvé radila další posila bývalá olympionička Kateřina Emmons.

"Jdeme do toho s velikým očekáváním. Výsledky nemusí přijít za tři dny, ale máme projekt, který má vydržet čtyři roky. Není to z naší strany alibismus, musíme do procesu zapracovat příliš mnoho lidí. Věříme, že budeme zase úspěšní jako v předcházejících letech a že biatlon bude dál sledovaný sport," dodal šéf svazu.

Neděle zatím příliš optimismu nepřinesla. Češi byli ve štafetě dvojic desátí, smíšené kvarteto dojelo dokonce až čtrnácté. Na vině byla především špatná střelba. A teď jsou tady vytrvalostní závody.

Ve středu začínají na dvacetikilometrové distanci muži a pro české reprezentanty to bude dvojnásob náročné, protože je trápí marodka. V neděli musel startovat i nakřáplý Michal Šlesingr, Ondřeje Moravce na trať vůbec nepustily žaludeční potíže a Adam Václavík přijel do dějiště Světového poháru dokonce později kvůli nachlazení.

Trenéři ale věří, že všichni mají dostatečně natrénováno na to, aby se ve startovním poli neztratili.

"Ondra Moravec vypadal v létě hodně dobře. Každý den na něm vidím, jak je zkušený. Naprosto přesně ví, co dělá. Když třeba přijdeme na nějaké věci, které by ho mohly posunout, tak je dokáže ihned zařadit do tréninku. Když takhle bude pokračovat, bude mít velmi dobrou sezonu," řekl na webu českého biatlonu Anders Bartli.

Norský trenér a bývalý závodník se v mužském týmu stará o pilování běžecké techniky reprezentantů. Další z těch, kterým pro letošek věří, je Michal Krčmář.

"V létě na mě působil hodně soustředěně, makal na sobě. Na začátku jara ho trochu zbrzdilo zranění, ale pak se rychle vrátil do tréninku. Nebude to mít žádný vliv, což se ukázalo na mistrovství světa v letním biatlonu. Každý den je plný sil," hlásí Nor.

Na průlomovou sezonu si brousí zuby nejmladší člen českého biatlonového áčka Adam Václavík.

"Rozhodně má velký potenciál. Líbí se mi na lyžích, o jeho běžeckou formu se nemusíme bát. I ve střelbě dělá malé krůčky vpřed. Myslím, že mu pomohla spolupráce s Katkou Emmons. Pokud se na střelnici zlepší, bude mít hodně dobrou sezónu," myslí si Bartli.

Mužský vytrvalostní závod startuje ve 14:15, ženy poběží svých 15 kilometrů ve čtvrtek ve stejný čas. O víkendu program pokračuje sprinty a stíhačkami.