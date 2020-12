Nemá volný čas, zná jen biatlon. Po peklu s Rybářem zažije mladík Žemlička premiéru

Dlouho se pohyboval na hraně nominace a teď se konečně dočká velké premiéry ve Světovém poháru. Řeč je o Milanu Žemličkovi, čtyřiadvacetiletém biatlonovém pracantovi, který se ve čtvrtek v Hochfilzenu poprvé postaví na start sprintu.

Zatímco Tomáš Mikyska má splněno a cestuje do Pokljuky na soustředění juniorů, k reprezentačnímu týmu Ondřeje Rybáře se připojil další nováček. "Jsem zvědavý a zároveň se moc těším. Půjdu do toho naplno a uvidíme, co z toho bude," řekl pro web českého biatlonu Milan Žemlička.

Rodák z Chrudimi začínal původně s běžeckým lyžováním, až ho před deseti lety v Letohradě přemluvili k tomu, aby to zkusil i s flintou. Ta mu učarovala a několik sezon už patří k biatlonovým nadějím české reprezentace. Ví se o něm, že právě se zbraní to umí a o střelbu se hodně opírá.

Když na konci minulé sezony ukončil kariéru Michal Šlesingr, přišla jeho chvíle. Do přípravy prvního týmu ho povolal kouč Ondřej Rybář a začalo pro něj peklo.

"I Ondra si ze mě dělal trochu legraci, že je zvědavý, jestli to vydržím. Pak to pokračovalo a v červenci jsem se v Novém Městě dostal do bodu, kdy jsem si říkal, že už to nemůžu dát," přiznal Žemlička.

Ale dal to. "Nevím, jestli jsem si zvykl, nebo našel cestu, jak to zvládat, ale pak se to zlomilo. Druhé soustředění v Ramsau a na Pokljuce mi přišlo volnější oproti minulým rokům. Dostali jsme záhul na začátku a ke konci přípravy už se třeba objevilo i jednou za týden celodenní volno. Zmákli jsme to," culí se mladý reprezentant.

Sám se považuje za velkého pracanta. "Volný čas prakticky nemám, 365 dní v roce dělám biatlon," tvrdí o sobě.

V přípravě hodně okoukával, jak pracují ostatní zkušení harcovníci Michal Krčmář a Ondřej Moravec, takže teď má na čem stavět.

"Snažil jsem se držet jejich tempo třeba v delších trénincích. Na střelnici jsem zase pozoroval Ondru, který tam sází jednu nulu za druhou. S kluky se také dost hecujeme, střílíme pod větším tlakem," dodal.

Nyní nastoupí bok po boku ve sprintu. Závod začíná ve 14:15 a deník Aktuálně.cz ho přinese v online reportáži.