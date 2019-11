Davidová nechce slyšet nic o české jedničce. A má pocit, že už závodí sto let

V rozhovorech před začátkem nové sezony největší naděje českého biatlonu opět sveřepě odmítá hvězdný status. Markéta Davidová si nepřipouští jakýkoli tlak a trvá na tom, že za tři roky v pouhých pětadvaceti letech ukončí sportovní kariéru.

Během minulé sezony, ve které ziskem čtyř medailí z individuálních závodů Světového poháru důrazně vstoupila do dospělé kategorie, musela mnohokrát zdůrazňovat, že "není nová Gabriela Koukalová".

Nyní, deset dní před startem biatlonového seriálu v Östersundu, znovu nesouhlasně reaguje na typické sportovní škatulkování: "Necítím se jako česká ženská jednička. Rozhodně ne. A byla bych opravdu ráda, kdyby se to přestalo říkat."

Přiznává sice, že po loňských výkonech zřejmě bude tlak o něco větší, jedním dechem ale dodává: "Není to nic, s čím by se nedalo pracovat."

Davidová si zkrátka se svou rolí biatlonové hvězdy velkou hlavu nedělá. Cíle do sezony?

"Ráda bych dobře střílela. Od toho se odvíjí dobrý závod," podotýká stručně a ujišťuje o tom, že se její střelecká jistota, v minulosti častokrát vratká, nasbíranými zkušenostmi stupňuje.

Přípravu pod trenérem Egilem Gjellandem označuje za "ještě více norskou, než minulý rok". Výraznou roli v ní hrály silové tréninky, biatlonistky posilovaly krátce, intervalově, ale intenzivně, s co největší váhou.

Samotný kouč zase mluví o tom, jak v Davidové vidí typickou norskou mentalitu.

"Tuším jak to myslí, ale možná bych to nerozebírala, nevím, jak bych to přesně popsala. Má to asi spojitost s přístupem k tréninku," vysvětluje biatlonistka, která se stala symbolem nutné generační obměny, která je v české reprezentaci stále ještě na začátku.

Davidová tenhle proces popisuje vtipně.

"Nemám dojem, že tým díky mě mládne, spíš mám pocit, že já tam stárnu," směje se, aby se vzápětí omlouvala.

"Nemyslím to nějak špatně. Ale prostě se necítím tak, že bych byla v kategorii dospělých vlastně prvním rokem. Spíš mi přijde, že už tady závodím sto let," říká s nadsázkou.

Světová špička v poslední době prořídla o několik končících superstars. Závodit už nebude Laura Dahlmeierová, Anastasia Kuzminová, už dříve se rozloučily Darja Domračevová, Gabriela Koukalová nebo Marie Dorinová-Habertová.

Davidová si ale nemyslí, že by to automaticky znamenalo větší naději na cenné kovy. "Ona zase přibude spousta silných mladých holek, takže je to úplně jedno," tvrdí.

Mladá závodnice už dříve deklarovala, že její biatlonová kariéra nemusí mít dlouhého trvání. Zvažovanému konci po olympijských hrách v roce 2022 v čínském Pekingu nahrávají i poslední "studijní" události.

Davidová po úspěšných státnicích pokračuje v magisterském studiu na České zemědělské univerzitě, zároveň ji ale přijali na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně.

Přihlásila se a vzápětí kvůli sportovní kariéře studium přerušila. Podle pravidel ho však musí zahájit do tří let. "Vychází to krásně. Tímhle stylem budu mít život naplánovaný až do čtyřiceti," směje se biatlonistka.