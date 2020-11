Naděje i spousta vykřičníků. Češi brousí nové klenoty, svět biatlonu jim nevěří

Ve finském Kontiolahti o víkendu startuje nová, specifická sezona Světového poháru v biatlonu. Jakou roli tentokrát budou hrát Češi? Povede se další fáze složité generační obměny?

Bez dalších dvou členů rozpadající se zlaté generace jdou čeští biatlonisté do nového ročníku. Kariéry ukončili Michal Šlesingr a Veronika Vítková.

Na jejich místa se derou juniorské naděje. Kolem výkonnosti jejich i již zaběhlých členů národního týmu vyvstává spousta otazníků. Konkrétní ambice je těžké definovat a Češi se o to ani příliš nesnaží.

Podle různých předsezonních přehledů největších favoritů s nimi ale svět biatlonu příliš nepočítá.

"Je třeba rozlišit sny, cíle a přání. Sny se neprozrazují a cíle ve smyslu konkrétních umístění si nedáváme. Přál bych si, abychom byli konkurenceschopní a aby každý jednotlivec ze sebe pokaždé vydal maximum," říká Ondřej Rybář, hlavní trenér českých mužů a zároveň sportovní ředitel svazu.

Jeho kolega, kouč žen Egil Gjelland má dobrý pocit. "Jsem přesvědčený, že tým udělá další krok vpřed," podotýká v rozhovoru pro oficiální stránky českého biatlonu.

A samotní závodníci?

Markéta Davidová je nejistá a "bojí se, jestli udělala dost práce, aby to stačilo na světovou konkurenci".

Michal Krčmář hovořil po nepovedených přípravných závodech ve švédském Idre o "spoustě vykřičníků".

Eva Puskarčíková tuší, že ji citelně přibrzdila letní borelióza. Jessica Jislová se v říjnu nakazila covidem-19 a Gjelland přiznává: "Nevíme, jak bude její tělo reagovat."

Zkušený Ondřej Moravec jde do své zřejmě poslední sezony, Lucie Charvátová hodlá potvrdit loňský vzestup a zisk překvapivého bronzu z MS. Vesměs všichni reprezentanti si pochvalují poctivou přípravu. Nejistota, jak vyzní první ostré porovnání se světovou špičkou, ale přece jen převažuje.

Prezident svazu Jiří Hamza věří Davidové.

"Jsem přesvědčený, že v jejích silách a dovednostech je bojovat pravidelně o nejlepší desítku," tvrdí. Charvátová s Puskarčíkovou by podle něj měly stabilizovat výkonnost. Od Moravce s Krčmářem zase očekává kromě výsledků i předávání zkušeností. Právě generační obměna je totiž jedním z leitmotivů sezony.

Šanci v Kontiolahti dostanou Tereza Voborníková a Tomáš Mikyska (ročníky 2000) i Eliška Teplá (ročník 1999).

"Tereza by podle mě mohla Světový pohár jezdit pravidelně. Ostatní děvčata ještě potřebují čas," říká Hamza a nadšeně hovoří o nové generaci chlapců.

Jakub Štvrtecký už se mezi elitou stabilizoval, loni dostal první příležitost i Vítězslav Hornig. A teď jsou kromě Mikysky v záloze také Mikuláš Karlík, Jonáš Mareček, Ondřej Mánek nebo Luděk Abrahám.

"Věřím, že mladí se budou prosazovat. Mužský a juniorský tým trénovaly dohromady. Kluci mají společný základ i velkou perspektivu. Současná generace juniorů mi trochu připomíná partu kolem Michala Šlesingra, Jardy Soukupa a Ondřeje Moravce," zamýšlí se šéf českého biatlonu.

Momentálně tak český biatlon neklade takový důraz na okamžité úspěchy. Mluví se o dlouhodobém horizontu. Olympijské hry v Pekingu v roce 2022 a mistrovství světa doma v Novém Městě na Moravě, to jsou jeho vrcholy. Hamza se nijak netají, že při této koncepční práci spoléhá především na vedoucí a psychologické schopnosti Ondřeje Rybáře.

"Ondra je rozený vůdce, dobrý psycholog, má energii, a to jsou vlastnosti při generační výměně v týmu nepostradatelné," říká Hamza.

Rybář směrem k MS 2024 dodává: "Byli bychom rádi, aby na ten šampionát byli připraveni mladí talentovaní sportovci. Někteří to samozřejmě nestihnou, protože jsou ještě moc mladí, ale někteří už ten věk mají."

To je podle něj případ Tomáše Mikysky. "Teď může sbírat zkušenosti. Nefunguje to tak, že někdo přijde a hned se bude prosazovat mezi dospělými. Ten přechod může trvat i tři roky. Je to úplně jiná kategorie. Někoho zastaví, že ztratí sebevědomí, když uvidí, jaký je to fičák mezi dospělými. Samozřejmě přichází i větší tréninkové dávky," varuje před optimismem.

Úspěchy českých biatlonistů v nadcházející sezoně mohou pomoci dobré věci. Za každý sestřelený terč v sezoně poputuje 500 korun na účet Nadace Leontinka, pomáhající nevidomým dětem.

Komu tedy držet pěsti ve finském Kontiolahti?

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Eliška Teplá, Tereza Voborníková.

Muži: Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Tomáš Mikyska, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík.