Voborníková po stojce zpět v TOP 10, favorizované Norsko muselo na trestné kolo

Kde hledat favority letos? Není překvapením, že do role největších adeptů na zlato jsou znovu pasováni Norové, trenéři severské země pro dnešní závod zvolili složení Tandrevoldová, Olsbuová Røiselandová, Laegreid a J. T. Bø. Počítat ale určitě musíme i s Francií (Simonová, Chevalierová-Bouchetová, Jacquelin, Fillon Maillet), a pokud dobře zastřílí, tak i Švédsko (H. Öbergová, E. Öbergová, Ponsiluoma, Samuelsson) by mohlo pomýšlet hodně vysoko. Pozici černého koně si zasluhují Italové, kteří mají velmi silné tři úseky, klíčový bude výkon Bionaze. A zapomínat nesmíme ani na Němce, jimž týmové závody poměrně vycházejí. Pokud by na cenný kov dosáhla jiná výše nezmíněná štafeta, jednalo by se o velké překvapení.