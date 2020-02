Vytrvalostní závod na MS ovládla Wiererová, dvě Češky doběhly v první desítce

Dvě české biatlonistky se vešly do desítky ve vytrvalostním závodu na mistrovství světa v Anterselvě. Markéta Davidová skončila osmá a Eva Kristejn Puskarčíková desátá. Davidová tak má jistý start v nedělním závodu s hromadným startem, v kterém doplní Lucii Charvátovou, a šanci se do něj dostat má i Puskarčíková. Zlato získala Italka Dorothea Wiererová.

Vedoucí žena Světového poháru sice udělala na střelnici dvě chyby, ale díky rychlému běhu vyhrála o 2,2 vteřiny před Němkou Vanessou Hinzovou. Domácí biatlonistka tak ve svém rodišti navázala na nedělní triumf ve stíhacím závodu a má druhé zlato. Bronz slaví Norka Marte Olsbuová Röiselandová.

Bronzová medailistka ze sprintu Charvátová přičetla šest trestných minut a byla 46. Juniorka Tereza Vinklárková obsadila při debutu mezi elitou 62. místo.

"Snažím se učit radovat z maličkostí. Musím být spokojena, i když samozřejmě tři (chyby) jsou moc, ale osmé místo je super," hodnotila Davidová v České televizi a doplnila: "Musím být spokojená a s odstupem času asi budu."

Davidová udělala po chybě na první, druhé i třetí střelecké zastávce. Čtvrtou zvládla čistě a na trati běžela stejně rychle jako nová šampionka Wiererová. "Jelo se mi dobře, měla jsem dobře připravené lyže a hlavně v druhé části mi přišlo, že to jelo samo," řekla česká reprezentantka, která se posunula v průběžném pořadí SP na 14. místo, čímž si zajistila hromadný závod. "Jsem šťastná," řekla.

Puskarčíková minula z dvaceti ran jen jednou, při třetí zastávce na střelnici poslala první výstřel příliš vysoko. "Na střelnici jsem byla hodně v klidu, udržela jsem chladnou hlavu," konstatovala. Na trati ale za nejlepšími zaostala. "Rychleji to bohužel nešlo. Poslední dny jsem strašně unavená, byl to boj," uvedla. Přesto si desátým místem vylepšila individuální maximum na velkých událostech - MS a OH.

Charvátová stejně jako ve stíhačce udělala při první střelbě tři chyby a prakticky přišla o naději na slušné umístění. Celkem přičetla šest trestných minut. "Na trati jsem se cítila výborně, mrzí mě ty chyby na střelnici," řekla Charvátová.

Biatlonisté mají závod na 20 km na programu ve středu od 14:15. Startovat budou Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký a Michal Šlesingr.