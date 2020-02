Moravec skončil ve vytrvalostním závodu šestnáctý, zlato má po třech letech Fourcade

Ondřej Moravec skončil jako nejlepší z českých biatlonistů šestnáctý ve vytrvalostním závodu na světovém šampionátu v Anterselvě. Na dvacetikilometrové trati si pro zlato dojel Francouz Martin Fourcade.

Fourcade chyboval jen jednou a ze souboje s Norem Johannesem Thingnesem Böem, který mířil nepřesně dvakrát, vyšel vítězně o 57 vteřin. Stejně jako na olympiádě v Pchjongčchangu 2018 skončil třetí Rakušan Dominik Landertinger.

Michal Krčmář, který měl jako Moravec na střelnici tři chyby, skončil třiadvacátý. Jakub Štvrtecký přičetl šest trestných minut a byl sedmdesátý. S kariérou se loučící Michal Šlesingr, který na MS v Anterselvě před 13 lety získal dvě medaile, měl celkem sedm nepřesných výstřelů a dojel až na 89. příčce.

Moravec udělal všechny tři chyby vstoje. Jednou minul při druhé zastávce na střelnici a dvakrát při poslední. "Na poslední stojce to byla možná trošku obava z výsledku. Věděl jsem, že to může být slušný, a první ránu jsem nedal. Bohužel jsem se nedokázal na stojky zkoncentrovat," řekl Moravec v České televizi.

V průběhu Krčmářova úseku začalo foukat a v závěru i trochu sněžit. "Najednou byly dojezdy o kus kratší a stálo to víc úsilí. Trošku jsem měl smůlu, protože podmínky mi nenahrály," řekl Krčmář, který odstřílel čistě jen první položku.

Moravec se jako jediný z českých mužů dostal do nedělního závodu s hromadným startem. V ženské kategorii se na závěr šampionátu objeví Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková a bronzová medailistka ze sprintu Lucie Charvátová.

Fourcade minul až poslední dvacátou ranou a o triumf se strachoval. Bö ale k chybě z první položky přidal druhou na poslední střelbě a Francouz tak slavil jedenáctý individuální titul mistra světa. Tím vyrovnal rekord Nora Oleho Einara Björndalena.

"Vrátil jsem se, kam patřím," řekl Fourcade, který získal světový titul po třech letech. Vytrvalostní závod na MS ovládl Fourcade počtvrté a navíc získal malý křišťálový glóbus za tuto disciplínu Světového poháru. Seriál SP vede i celkově.

Ve čtvrtek je na pořadu závod smíšených dvojic a po pátečním dnu volna MS vyvrcholí sobotními štafetami a nedělními hromadnými závody.

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - vytrvalostní závod (20 km):

1. Fourcade (Fr.) 49:43,1 min. (1 tr. minuta), 2. J. T. Bö (Nor.) -57,0 (2), 3. Landertinger (Rak.) -1:22,1 (1), 4. Fak (Slovin.) -1:30,2 (1), 5. Weger (Švýc.) -2:25,5 (2), 6. T. Bö (Nor.) -2:33,6 (3), 7. Fillon Maillet (Fr.) -2:34,6 (4), 8. Nordgren (USA) -3:04,3 (0), 9. Dale (Nor.) -3:20,1 (4), 10. Samuelsson (Švéd.) -3:35,3 (2), …16. Moravec -4:07,0 (3), 23. Krčmář -4:35,2 (3), 70. Štvrtecký -8:20,6 (6), 89. Šlesingr (všichni ČR) -11:25,4 (7).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 24 závodů): 1. Fourcade 752 b., 2. Fillon Maillet 658, 3. J. T. Bö 630, 4. T. Bö 580, 5. Loginov (Rus.) 570, 6. Desthieux (Fr.) 536, …22. Krčmář 228, 28. Moravec 186, 54. Štvrtecký 58, 73. Václavík 19, 78. Šlesingr 12, 81. Krupčík (všichni ČR) 7.

Konečné pořadí disciplíny (po 3 závodech): 1. Fourcade 174, 2. J. T. Bö 145, 3. Fillon Maillet 120, 4. T. Bö 114, 5. Claude (Fr.) 106, 6. Weger 99, …14. Moravec 65, 34. Krčmář 30, 58. Štvrtecký 9, 66. Šlesingr 1.