Nejlepší koláč i koupání v lesích. Jizerky si musíte zasloužit, říká Davidová

Jihlavský fotbalový klub přerušil do 4. srpna tréninky juniorského týmu a staršího dorostu kvůli nemoci covid-19 u jednoho z hráčů. Opatření se týká asi 40 fotbalistů, v závěru karantény budou všichni znovu testováni. Vyplývá to z dnešního prohlášení, které jihlavský klub zaslal ČTK. Hráči druholigového A-týmu Vysočiny nepřišli s nakaženým do styku.

"Hráči i realizační tým přešli do preventivní karantény a přistoupili jsme k dezinfekci kabin a navazujících sociálních zařízení," uvedl manažer mládeže Josef Morkus. Doplnil, že klub zároveň zvažuje pozastavení tréninku v týmech mladšího dorostu.

Ostatní jihlavské celky nepřišly s nakaženým do styku, uvedl klub. První tým Vysočiny byl v uplynulých dnech na dovolené a přípravu zahájil dnes. Talentovaní hráči, kteří se v tomto období připravovali s juniorkou a měli se v pondělí k "áčku" připojit, nastoupí s preventivním několikadenním odstupem.