Moc jsme přitlačili na pilu. Kouč Vítek pojmenoval chyby v českém biatlonu

před 21 minutami

Doposud se důvody poklesu formy českých biatlonistů vysvětlovaly spíše v obecné rovině. Konkrétnější byl trenér mužského reprezentačního týmu Zdeněk Vítek.

Jeho svěřenci ani jednou nevystoupili na stupně vítězů. Ani jeden z nich neskončil v celkovém pořadí Světového poháru v elitní dvacítce.

A ačkoli Češi v pořadí národů vybojovali slušnou osmou příčku a na světovém šampionátu se blýskli historickým čtvrtým místem ve štafetě, hodnotí se uplynulá sezona spíše negativně. Velký individuální úspěch zkrátka chyběl, to je nezpochybnitelný fakt.

Vítek, stejně jako ostatní trenéři a funkcionáři, se sympaticky za nic neschovává a soustředí se na to, co by se do příštího ročníku mělo zlepšit.

"Myslím si, že příští rok uděláme některé věci jinak," prohlásil trenér v rozhovoru pro oficiální web českého biatlonu. Potvrdil tak slova, která už před ním vyřkli prezident Jiří Hamza i šéftrenér Ondřej Rybář. Příprava ve druhé polovině loňského roku proběhla v odlišném duchu, než byli reprezentanti po dlouhá léta zvyklí, což se nakonec negativně projevilo na jejich běžecké výkonnosti.

"Není to na sebevraždu, ale vyskakovat si také nemůžeme," zhodnotil Vítek sezonu.

"Řekl bych, že to bylo zčásti způsobené přípravou. Ta první část, do podzimních testů, se nám podle mě vydařila. Potom jsme asi moc přitlačili na pilu a takto to dopadlo. Ale bylo tam víc věcí," vysvětlil.

Podle Vítka se tým až příliš zaměřil na posunutí v technice běhu, což byl důvod, proč se jeho trenérským asistentem před sezonou stal Nor Anders Bratli.

"Bylo to na úkor silových tréninků, šlo se dolů s intenzitou. Sázeli jsme na to, že když se kluci zlepší v technice, tak je to posune. Ve finále jsme zůstali někde na půlce cesty."

"Techniku jsme se sice naučili, ale tolik jsme si ji nezažili, takže jsme se ve finále vraceli k té staré. To je z mého pohledu největší problém," přiznal Vítek, kterého potěšil výkonnostní růst Tomáše Krupčíka a zdařilé začlenění juniora Jakuba Štvrteckého do reprezentačního áčka.

Po první poolympijské sezoně, která se z pohledu nového způsobu tréninku ukázala spíše jako experimentální, se tlak v té další bude logicky zvyšovat. Ve zlepšení budou doufat nejen fanoušci, ale i samotní závodníci i trenéři.

Ti věří, že se jim podaří najít vhodnější a citlivější kombinaci nových a starých tréninkových metod, což předeslal už Jiří Hamza. "Čekají nás nějaké změny, abychom se na příští sezonu vrátili silnější," uvedl.

Blíž k trénování se vrátí sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. Právě on by měl podle informací ze zákulisí být jakýmsi supervizorem kompromisu mezi norským a českým způsobem tréninku.

Biatlonová reprezentace se sejde už na začátku května a zahájí první fázi přípravy. "Teď je to takové aktivní volno, každý něco dělá. Když už nejezdí na lyžích, tak občas vlétne na kolo, jde si zaběhat, zaposilovat. Někdo jel k moři, někdo dodělává školu. Jaro je vždycky trošku bez organizace," informoval Vítek.